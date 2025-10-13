Împlinire în parohia vrânceană Hângulești

Biserica Parohiei Hângulești din comuna Vulturu, județul Vrancea, a fost sfințită duminică, 12 octombrie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Lăcașul de cult a fost construit între anii 2023‑2025, având hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”.

După slujba de târnosire a bisericii, chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de șapte clerici: pr. Aurel Boțan, protopop al Protoieriei Focșani I; pr. paroh Laurențiu Enache; pr. Alin‑Ionuț Enache, paroh al Parohiei Jorăști; pr. Marian‑Nicolae Lazăr, paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe”-Vulturu; pr. Cornel Ivan, slujitor la Parohia „Sfântul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului” din Buzău; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial, și arhid. Laurențiu Manea. Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În predica rostită, Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat înțelesurile textului evanghelic al Duminicii a 21‑a după Rusalii (Luca 8, 5‑15), care cuprinde Pilda semănătorului, subliniind importanța deschiderii inimii omului față de lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu. Înaltpreasfinția Sa a arătat că semănătorul din parabolă este Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, „Care a aruncat sămânța Evangheliei în sufletele tuturor oamenilor”, iar sămânța simbolizează cuvântul Său mântuitor, „cu putere multă și dătător de viață”.

La final, ierarhul Buzăului și Vrancei i‑a oferit părintelui paroh Laurențiu Enache Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” cu insignă. De asemenea, Nicușor Păcuraru, primarul comunei Vulturu, și Bogdan Dumitrescu au primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” cu insignă și icoane, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat la zidirea lăcașului de închinare.