Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor la Timișoara

Un articol de: Pr. Marius Mircia - 22 Mai 2026

La Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, Sfânta Liturghie a fost oficiată joi, 21 mai, de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au fost prezente autoritățile locale și cadrele militare din Detașamentul de Onoare. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de teologul Bogdan Mureșan. În cuvântul de învățătură, chiriarhul a explicat fragmentul evanghelic de la Luca 24, 36‑53, evidențiind semnificațiile teologice ale Înălțării. La final, Înaltpreasfinția Sa a oficiat, împreună cu soborul de slujitori, slujba Parastasului pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane. Evenimentul a continuat la Monumentul Crucificării din apropiere, unde oficialitățile au susținut alocuțiuni dedicate Zilei Eroilor. Apoi, reprezentanții Mitropoliei Banatului, împreună cu autoritățile locale și județene, au depus coroane și jerbe de flori, ceremonia încheindu‑se cu defilarea Gărzii de Onoare. Cinstirea eroilor a avut loc și la Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei.

 

