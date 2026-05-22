Întreită sărbătoare la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Straja II

Credincioșii din parohia suceveană Straja II și‑au sărbătorit joi ocrotitorii, pe „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, prilej cu care a fost adusă racla cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, precum și icoana făcătoare de minuni a sfântului de la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București, prin purtarea de grijă a părintelui Emil Nedelea Cărămizaru.

Ziua cinstirii Sfinților Împărați Constantin și Elena a fost sărbătorită și prin săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, în mijlocul credincioșilor aflându‑se Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Acesta a slujit Sfânta Liturghie la un Altar special amenajat în imediata apropiere a lăcașului de cult, ierarhul fiind înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte, alături de părintele Emil Nedelea Cărămizaru, arhim. Mihail Balan, exarh de zonă, arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural, pr. Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Sectorului educațional‑teologic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, arhid. Paul‑Vlăduț Lungu, consilier al Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață. De asemenea, din sobor au făcut parte stareți ai mănăstirilor bucovinene și slujitori ai Sfintelor Altare ale parohiilor din împrejurimi.

Răspunsurile liturgice care au împodobit sărbătoarea hramului parohiei au fost oferite de Grupul psaltic „Sfântul Inochentie de la Probota”, dirijat de pr. Constantin Dan Magdalena, iar la momentul Chinonicului, un grup de la Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul”, condus de prof. Ionuț Cotos, a interpretat mai multe cântece patriotice, întrucât în această zi a praznicului împărătesc al Înălțării Domnului sunt comemorați eroii neamului românesc.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a punctat întreita bucurie a acestei zile, Înălțarea Domnului, prăznuirea Sfinților Împărați Constantin și Elena și primirea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae. Preasfinția Sa a explicat semnificația profundă a Înălțării lui Hristos, arătată ca o „restaurare a demnității omului”, subliniind faptul că prin Înălțare „cerul devine patria spre care toți suntem chemați a ajunge în ea”. De asemenea, ierarhul a evidențiat rolul Sfintei Cruci ca simbol al biruinței asupra egoismului și necesitatea iubirii necondiționate pentru dobândirea mântuiri, și i‑a îndemnat pe credincioși să își orienteze viața spre comuniunea veșnică cu Dumnezeu, evidențiind importanța smereniei și a rugăciunii în viața cotidiană.

Pr. Emil Nedelea Cărămizaru a împărtășit bucuria de a aduce spre închinare mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae în această zonă a țării binecuvântată de Dumnezeu, Bucovina, și a prezentat o filă de istorie despre acest odor de preț, considerat parte a patrimoniului mondial, care a fost dăruit țării de către domnul Mihai Viteazul în perioada unirii celor trei principate, ca semn de recunoștință pentru salvarea vieții sale.

În continuare, pr. Constantin Oprea, parohul Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, protoiereu de Rădăuți, a adus mulțumire Preasfintei Treimi pentru felul în care a fost marcat un deceniu de slujbă liturgică și a 11-a sărbătoare a hramului parohiei. De asemenea, a mulțumit tuturor celor care s‑au implicat pentru ca acest eveniment să aibă loc.

La final, a fost oferit Ordinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” părintelui Cărămizaru, iar „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a eparhiei, a fost oferită familiei Michael și Elena Cocerhan.