Conferință‑concert despre familie la Sala Dalles din București

Data: 22 Mai 2026

La Sala Dalles din București va avea loc joi, 28 mai, de la ora 19:00, conferința „Familia contemporană - dileme, imperative și provocări”, organizată de studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine”. Invitatul acestui eveniment va fi părintele prof. univ. dr. Stelian Tofană, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca.

„Conferința «Familia contemporană - provocări, dileme, imperative» aduce în atenția publicului realitățile și frământările familiei de astăzi, analizate din perspectivă creștină și teologică. Într‑o societate marcată de schimbări rapide, de individualism și de crize morale, familia rămâne spațiul binecuvântat în care omul învață iubirea, comuniunea și responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu și a semenilor. Conferința își propune să evidențieze importanța păstrării valorilor evanghelice, a dialogului și a comuniunii dintre membrii familiei, într‑o lume în care legăturile dintre oameni sunt adesea încercate de ritmul accelerat al vieții moderne”, au transmis organizatorii evenimentului.

Întâlnirea va fi îmbogățită prin momente artistice susținute de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă. Psalții Catedralei Patriarhale vor interpreta mai multe cântări bizantine închinate Maicii Domnului, modelul femeii creștine, precum și de interpreta Ilinca Din.

Cei care doresc să participe pot achiziționa bilete online de pe ticketstore.ro sau de la casieria Sălii Dalles din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1. Intrarea este gratuită pentru copii, elevi și studenți.

 

