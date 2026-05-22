Hramul Parohiei Ortodoxe Române din Nisa, Franța

La praznicul Înălţării Domnului, joi, 21 mai, zi în care sunt sărbătoriți și Sfinții Mari Împărați întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena, Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Nisa, Franța, a avut hram.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale și mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, în Parohia Ortodoxă Română din Nisa. Parohia marchează anul acesta 25 de ani de la înființare și 10 ani de la punerea pietrei de temelie la noua biserică.

Cu prilejul hramului, în noua biserică de pe Coasta de Azur, cei doi ierarhi au săvârşit Sfânta Liturghie, iar Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și semnificația praznicului Înălțării Domnului, intitulat „Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit”.

Ierarhul a subliniat că, la 40 de zile după Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos S‑a înălțat la Cer, însă va veni din nou, cu slavă, pentru a judeca viii și morții, motiv pentru care fiecare creștin este chemat să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu prin pocăință sinceră și fapte bune. Mitropolitul Andrei a vorbit despre faptele milei creștine și despre felul în care oamenii vor fi judecați la cea de‑a doua venire a Domnului. De asemenea, a evidențiat că fiecare creștin este chemat să pună în lucrare faptele milei trupești și sufletești, să poarte grijă semenilor și să își sfințească viața urmând pilda sfinților: „Dacă vrem ca atunci când Domnul Hristos va reveni să fim puși de‑a dreapta Lui, și noi, asemenea Sfântului Împărat Constantin, să avem nădejdea lui David, înțelepciunea lui Solomon și dreapta credință a Apostolilor, pentru ca astfel să putem merge în Împărăția cea nesfârșită a Domnului nostru Iisus Hristos”.

La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Iosif a rostit un cuvânt duhovnicesc și a vorbit despre importanța acestei zile de sărbătoare.

În calitate de gazdă, preotul paroh Radu Totelecan le‑a mulțumit ierarhilor pentru prezență și binecuvântare, comunitatea românească ortodoxă din Nisa primindu‑i cu multă bucurie.

În semn de prețuire și recunoștință, apreciind întreaga activitate administrativă și pastoral‑misionară, Părintele Mitropolit Andrei i‑a conferit părintelui paroh Radu Totelecan Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici. După oficierea Sfintei Liturghii, grupul de copii și tineri al parohiei a susținut un program artistic compus din dansuri populare și cântece tradiționale românești.