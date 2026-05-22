Zi de dublă sărbătoare la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Credincioşii din Sibiu au participat în număr mare la Sfânta Liturghie din ziua de prăznuire a Înălţării Domnului, zi care a coincis anul acesta cu sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Împreună cu ierarhul au liturghisit cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi slujitorii Catedralei Mitropolitane. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu l‑a hirotonit preot pe diaconul Adrian Marcu.

Ierarhul şi soborul slujitor au săvârşit în această zi şi slujba Parastasului pentru eroii neamului românesc, întrucât la ziua de prăznuire a Înălţării Domnului se aduce cinstire deosebită celor care şi‑au jertfit viaţa pentru patrie şi pentru libertatea poporului român, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit despre cele trei sărbători din această zi. Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să afle din cuvântul de învăţătură al ierarhului înţelesurile teologice şi duhovniceşti ale praznicului Înălţării Domnului.

„După Învierea Sa din morţi, până la Înălţarea la ceruri, timp de 40 de zile, Iisus S‑a arătat cu trupul Său înviat ucenicilor. Răstimpul dintre Înviere şi Înălţare a fost deci necesar ucenicilor pentru a se convinge că Fiul lui Dumnezeu Întrupat a înviat din morţi, împlinindu‑Şi lucrarea Sa de răscumpărare, şi că va rămâne cu ei până la sfârşitul veacurilor în Sfânta Biserică. Mare şi nespus este harul Domnului Iisus Hristos, căci, după ce a biruit iadul şi moartea prin Învierea Sa, a ridicat firea noastră omenească la cer, la dragostea lui Dumnezeu‑Tatăl şi la împărtăşirea cu Sfântul Duh. A înălţat frământătura trupului Său, pentru a ne pogorî nouă slava Duhului. După ce Mântuitorul ne‑a arătat existenţa pământească a lui Dumnezeu prin învăţătura şi minunile pe care le serbăm pe parcursul anului bisericesc, El ne arată acum şi existenţa cerească a omului. După ce L‑am văzut pe Dumnezeu în om, Mântuitorul Hristos ni‑l arată acum pe Om în Dumnezeu. Nu pentru Sine face aceasta, ci pentru noi şi pentru a noastră mântuire, pentru ca şi noi să trăim de acum viaţă cerească, viaţă nouă, renăscută de Sus, din apă şi din Duh, prin Botez şi Euharistie, prin pocăinţă şi cuminecare”, a subliniat ierarhul.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i‑a binecuvântat pe credincioşii veniţi să se roage în zi de mare sărbătoare la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.