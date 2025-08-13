Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Inaugurarea Centrului Luxab West în București

Inaugurarea Centrului Luxab West în București

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 13 August 2025

Sâmbătă, 16 august, în sectorul 6 al Capitalei, pe Drumul Ciorogârla nr. 371D, va fi inaugurat Centrul Luxab West. Evenimentul va fi încununat de sfințirea noii capele cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”.

La acest moment deosebit, de la paraclisul Reședinței Patriarhale vor fi aduse spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, de către părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care va săvârși și slujba de sfințire a lăcașului.

Programul zilei va începe la ora 14:00, cu primirea sfintelor moaște, urmată, la ora 14:15, de slujba de sfințire a capelei și binecuvântarea centrului nou înființat. Ziua se va încheia cu o agapă frățească, prilej de comuniune și bucurie duhovnicească pentru toți participanții.

Organizatorii îi invită pe credincioși să ia parte la această sărbătoare de suflet, ce aduce lumină, pace și întărire în credință.

 

Citeşte mai multe despre:   Luxab  -   program
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri