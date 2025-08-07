Înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu al României

Primul președinte ales al României după 1989, Ion Iliescu, trecut la cele veșnice în data de 5 august, a fost condus pe ultimul drum joi, 7 august. Slujba de înmormântare a fostului șef de stat a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în biserica Palatului Cotroceni din Capitală.

În ziua anterioară înmormântării, 6 august, conform protocolului pentru Funeralii de stat, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, acolo unde înalți oficiali ai statului, foști colaboratori și apropiați, precum și alți cetățeni au prezentat mesaje de condoleanțe și un omagiu pe tot parcursul zilei. În seara zilei de miercuri, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat aici, potrivit rânduielii liturgice, slujba Stâlpilor.

În dimineața zilei de joi, 7 august, declarată de Guvernul României drept zi de doliu național, după sosirea invitaților în Sala Unirii, la catafalcul fostului președinte, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a săvârșit o slujbă de pomenire pentru odihna sufletului său, fiind înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte: părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor și starețul Mănăstirii Radu Vodă din București; părintele prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal; părintele Valentin Fătu, consilier patriarhal; părintele Alexandru Bodoros, slujitor la biserica Palatului Cotroceni, și arhidiaconii Andrei Duță și Macarie Grigoriu.

În continuare, după ce invitații aflați în Sala Unirii și‑au prezentat omagiile, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost ridicat de pe catafalc și purtat spre ieșirea oficială a Palatului Cotroceni, de unde cortegiul funerar s‑a îndreptat spre biserica din incinta ansamblului Reşedinţei Prezidenţiale.

Aici, același sobor condus de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit slujba de înmormântare a primului președinte al României ales după Revoluția din Decembrie 1989, răspunsurile liturgice fiind oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă. La final, cortegiul funerar s‑a deplasat spre Platoul Marinescu, acolo unde Garda de Onoare, formată din militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a prezentat ultimul onor, fiind intonat totodată și Imnul Național al României.

La finalul ceremoniei desfășurate la Palatul Cotroceni, cortegiul s‑a îndreptat către Cimitirul Militar Ghencea III. La intrarea în cimitir, sicriul a fost amplasat pe un afet de tun și purtat către locul de înmormântare, acolo unde fostul președinte a fost înhumat în prezența familiei și a apropiaților.

