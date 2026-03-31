Înnoire și binecuvântare în Parohia Măru din Banat

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost duminică, 29 martie, alături de preotul și credincioșii Parohiei Măru din județul Caraș‑Severin. De dimineață, ierarhul a sfințit o cruce‑monument din marmură, amplasată în curtea bisericii, închinată eroilor din Măru care au luptat în cele două războaie mondiale. Totodată, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru preoții slujitori din Măru trecuți la Domnul, precum și pentru eroii în memoria cărora a fost ridicată crucea din curtea sfântului lăcaș.

În continuare, Preasfinția Sa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”. Au participat la această sărbătoare autorități locale, credincioși din această parohie, printre care foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului, iar la momentul împărtășirii, artista populară Zorica Savu, fiică a satului, dimpreună cu fiica ei Daria au interpretat câteva pricesne.

După Sfânta Liturghie, Părintele Episcop Lucian a sfințit și casa parohială, recent renovată. Pentru toate lucrările efectuate, părintele paroh Nicolae Pavel Negrei, părintele coslujitor Pavel Negrei, autoritățile locale, precum și ctitorii crucii‑monument, au primit diplome de recunoștință. De asemenea, în cadrul proiectului eparhial din acest an închinat pastorației familiei creștine, a fost evidențiată o familie cu patru copii din această localitate. Ierarhul le‑a oferit o diplomă de recunoștință, mai multe daruri și bani.

„Pe lângă evidențierea familiei preotului paroh, am acordat o diplomă de recunoștință unei familii cu patru copii din această parohie fruntașă din cadrul Protopopiatului Caransebeș. De asemenea, ne‑am bucurat, căci astăzi din nou ne‑am închinat, cu evlavie, cu dragoste și cu multă credință, icoanei făcătoare de minuni care se cinstește în această biserică din Parohia Măru. Avem aici o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în 1520, în Sfântul Munte Athos”, a subliniat Părintele Episcop Lucian.