Instalare de preot paroh în Parohia Oradea‑Vii

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a efectuat duminică, 14 septembrie, la ceasul Vecerniei, o vizită pastorală în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei”, din Parohia Oradea‑Vii, unde a asistat la slujba de seară și a săvârşit ceremonia de instalare a noului paroh, pr. George Samașca‑Nemeș.

Ierarhul a rostit un cuvânt de binecuvântare, marcând noul început în Parohia „Viile Orăzii” și evocând vocația preoției ca viață de jertfă, o viață închinată slujirii profunde și iubitoare, în care preotul devine model viu de dăruire pentru comunitatea care i‑a fost încredințată spre călăuzire duhovnicească.

„Misiunea preotului presupune sacrificiu, în primul rând. Noi nu slujim pentru că avem vreo ambiție sau pentru glorie personală, ci pentru că am răspuns chemării lui Dumnezeu în viața noastră, iar chemarea înseamnă jertfă. Fiul Cel ceresc al Tatălui vine în lume nu ca să guverneze peste lume, ci ca să slujească, să Se sacrifice. El este Marele Preot, Marele nostru Arhiereu și Modelul nostru în slujirea comunității, în serviciul aproapelui”, a arătat ierarhul.

Predecesorii noului preot paroh, pr. Viorel Samașca‑Nemeș și pr. protoiereu Gheorghe Nemeș, au rostit cuvinte de mulțumire și recunoștință față de ierarh, cu a cărui purtare de grijă și sfătuire s‑a desfășurat lucrarea pastoral‑misionară din parohia orădeană.

Noul paroh, pr. George Samașca‑Nemeș, a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie și înaintașilor în slujire şi și‑a afirmat din nou angajamentul ferm de a sluji cu jertfelnicie și iubire milostivă Biserica lui Hristos și comunitatea încredințată.