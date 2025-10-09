Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Întâlnire de 10 de ani la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu

Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 09 Octombrie 2025

Absolvenţii promoției 2011‑2015 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu s‑au revăzut marţi, 7 octombrie, la 10 de ani de la absolvirea cursurilor de licență. Programul întâlnirii a cuprins Sfânta Liturghie, un Te Deum şi cursul festiv.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, un sobor de preoţi a săvârşit Sfânta Liturghie în capela facultăţii, urmată de un Te Deum. Soborul a fost condus de arhim. Mina Pletosu, exarh al mănăstirilor din Episcopia Sălajului, alături de pr. Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului.

„Am venit aici să‑I mulţumim lui Dumnezeu pentru perioada care a trecut, pentru formarea pe care am primit‑o şi să ne bucurăm din nou de această capelă, de liturghie, de rugăciunea împreună. (...) Ne bucurăm foarte mult că această academie pe care noi am urmat‑o este Academia Sfinţilor, a celui care a întemeiat‑o, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, şi a celui care de acum o ocroteşte, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, a spus arhim. Mina Pletosu.

„Suntem o familie”

La finalul Sfintei Liturghii, pr. vicar Bogdan Fluieraș, în numele colegilor săi, a mulțumit părinților profesori și celor prezenți pentru această împreună‑slujire şi revedere.

„Mulţumim în mod special celor care au venit, dar suntem cu gândul şi la cei care nu au venit şi mai cu seamă suntem cu gândul la părinţii profesori care ne‑au şcolit atât de bine şi cărora le suntem recunoscători pentru ceea ce suntem astăzi. Suntem recunoscători lui Dumnezeu, profesorilor care ne‑au îndrumat şi ne‑au şcolit atât de frumos şi, bineînţeles, părinţilor noştri după trup, care au avut grijă ca noi să păşim pe calea aceasta a credinţei, a slujirii lui Dumnezeu şi a slujirii oamenilor”, a spus pr. Bogdan Fluieraş.

Întâlnirea a continuat cu un curs festiv în cadrul căruia pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie din Sibiu, le‑a transmis un cuvânt de bun‑venit şi de binecuvântare.

„Este un moment deosebit pentru că avem posibilitatea împreună să depănăm amintiri, să trăim emoţiile pe care le‑am avut de‑a lungul celor patru ani de studiu al Teologiei şi, în felul acesta, câştigăm conştiinţa că suntem o familie. Odată ce intră studenţii în această facultate, chiar dacă absolvă facultatea şi urmează apoi o carieră aşa cum rânduieşte Dumnezeu, rămân legaţi de ea, de profesorii pe care i‑au avut, rămânem ca într‑o familie. Şi într‑o familie copiii cresc, la un moment dat pleacă şi din când în când revin pentru a împărtăşi bucuria de a fi toţi împreună. Iată avem şi noi astăzi această bucurie şi mă uit la chipurile dumneavoastră care exprimă un sentiment luminos de împlinire, de părtăşie, de conştiinţă a misiunii încredinţate de Hristos”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Oancea.

În continuare, absolvenţii promoţiei 2011‑2015 şi‑au prezentat realizările pe plan misionar și pastoral, dar și pe plan familial.

 

Citeşte mai multe despre:   curs festiv  -   Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu
