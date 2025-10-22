Întâlnirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Brăila

Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”-Lacu Sărat a găzduit luni, 20 octombrie, consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Brăila. În prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cele 100 de cadre didactice care predau Religia în judeţul Brăila s‑au întrunit în Sala de festivităţi „Sfântul Ioan Evanghelistul” din cadrul aşezământului eparhial.

Împreună cu preofesoriii de religie, au fost prezenţi specialişti care se ocupă cu prevenirea, tratarea, reabilitarea şi integrarea socială a tinerilor cu adicţii, inspectorul eparhial din cadrul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, protoiereii din cele trei protopopiate ale judeţului Brăila, inspectorul şcolar pentru disciplina Religie din cadrul ISJ Brăila, precum şi preoţi care desfăşoară activităţi extracurriculare cu tinerii din judeţul Brăila.

În deschiderea întrunirii, Părintele Arhiepiscop Casian a mulţumit lui Dumnezeu pentru ajutorul oferit preoţilor, profesorilor, cadrelor medicale şi elevilor din Eparhia Dunării de Jos şi a ţinut un cuvânt despre importanţa păstrării şi cultivării sănătăţii sufleteşti şi trupeşti în viaţa tinerilor.

În continuare, cei doi invitaţi speciali la eveniment, psihologul clinician Olga Condrat şi Elena Valentina Voinea, şef Serviciu Asistență Psihosocială în cadrul Penitenciarului de minori de la Tichileşti, judeţul Brăila, le‑au vorbit celor prezenţi despre cauzele instalării dependenţelor şi metodele de prevenire a adicţiilor care au consecințe negative asupra sănătății fizice și psihice a persoanei umane, dar şi despre cadrul necesar ce cuprinde programe şi activităţi specifice reabilitării şi integrării tinerilor afectaţi de aceste boli cronice serioase.

De asemenea, în cadrul întrunirii au fost discutate şi aspecte privind oferirea de servicii de consiliere gratuită confidenţială în cadrul Centrului de sănătate mintală și prevenirea adicțiilor de la Spitalul „Sfântul Pantelimon”-Brăila şi încheierea unor protocoale de colaborare cu şcolile unde predau profesorii de religie.

În cadrul discuţiilor, temele abordate au vizat şi o scurtă analiză a activităţii din anul şcolar anterior şi proiectarea activităţilor şi priorităţilor pentru anul şcolar 2025‑2026 privind planurile-cadru, programele şi manualele şcolare în vigoare.

Pe ordinea de zi s‑au mai aflat şi aspecte legate de intensificarea activităţilor pentru tineret, utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare diferenţiate, în contextul actual din ţară, precum şi aplicarea noilor dimensiuni ale orei de religie.

La final, Părintele Arhiepiscop Casian i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi le‑a oferit ultimul număr al revistei eparhiale „Călăuză ortodoxă” şi câteva volume de actualitate apărute la Editura BASILICA a Patriarhiei Române şi la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.