Sâmbătă, 11 iulie, la Mănăstirea Izvorul Miron din Românești, judeţul Timiş, ctitorie a Patriarhului Miron Cristea, a avut loc întâlnirea preoteselor din Protopopiatul Făget. Evenimentul, la care a participat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, alături de 23 de soții de preot, a debutat cu un moment de rugăciune, prin citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, lucrările au continuat în sala de conferințe a mănăstirii.

După un scurt cuvânt de bun-venit și de apreciere a misiunii preoteselor în Biserică, rostit de protopopul Protopopiatului Făget, fiecare doamnă s‑a prezentat, împărtășind cele mai importante aspecte ale vieții sale. Au fost momente emoționante, în care fiecare a vorbit despre familie, despre copii, despre activitatea desfășurată în biserică sau la locul de muncă, precum și despre bucuriile și provocările întâlnite.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învăţătură, îndemnând preotesele să poarte grijă familiilor lor, să fie alături de soții preoți, să își crească copiii în credință și să rămână exemple de evlavie și bunătate în comunitățile pe care le slujesc.

Ierarhul a îndemnat ca fiecare parohie să adopte o familie aflată în dificultate, pe care să o sprijine atât material, cât și spiritual: „În satele noastre de astăzi poate nu mai găsim doctori sau învățători, notari ori ingineri. Preotul și doamna preoteasă sunt persoanele care ajută cel mai mult comunitatea, interesându‑se de bătrâni, îngrijindu‑se de cei bolnavi și purtând de grijă celor nevoiași. Dacă nu au posibilitatea să ajute material pe cineva, o vorbă bună, rostită din inimă, poate face minuni”.

La final, obștea mănăstirii, condusă de stavrofora Harisa Cruceanu, a oferit participanților o agapă frățească.