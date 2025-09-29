Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Întrunirea Sfântului Sinod la Palatul Patriarhiei

Întrunirea Sfântului Sinod la Palatul Patriarhiei

Galerie foto (21) Galerie foto (21) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 29 Septembrie 2025

Palatul Patriarhiei a găzduit în data de 29 septembrie 2025 ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Au fost prezentate activități de la nivelul eparhiilor, stadiul textelor liturgice și al icoanelor pictate ale celor 16 femei sfinte din neamul românesc recent canonizate, precum și o serie de subiecte de ordin teologic, liturgic și administrativ. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sărbătorește împlinirea a 18 ani de slujire patriarhală într-un cadru sinodal, fiind felicitat de toți ierarhii Bisericii noastre.

Lucrările Sfântului Sinod au debutat cu slujba de Te Deum oficiată în sala „Europa Christiana” de Prea­sfin­țitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în care s-au adus rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Bisericii Ortodoxe Române.

Ședința de lucru s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub preșe­dinția Preafericitului Părinte Daniel, care a rostit un cuvânt de bun-venit tuturor membrilor partici­panți. Totodată, Preafericirea Sa a evidențiat importanța textelor liturgice dedicate sfinților noi cano­nizați, realizate în diverse eparhii din Patriarhia Română: „Este nevoie ca odată cu aceste canonizări și proclamări de sfinți să avem și textele cele mai corecte și potrivite. Aducem cuvinte de felicitare eparhiilor care deja au avansat lucrările textelor liturgice, într-un timp relativ scurt, care au realizat lucruri bune și le-au trimis mai departe spre corectare”. 

În continuare, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a susținut meditația duhovnicească intitulată: „Responsabilitatea episcopului pentru păstrarea și propovăduirea dreptei credințe în lumina Sfintelor Canoane”. 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a propus Sfântului Sinod ca Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul să fie repartizați în Comisia teologică, liturgică și didactică a Patriarhiei Române. 

Totodată, s-a discutat despre aprobarea unor texte liturgice, precum și despre stadiul a două regulamente. Regulamentul pentru pictură bisericească trebuie actualizat și este nevoie de un regulament nou pentru corpul de control financiar intern și corpul de audit intern. La următoarea întrunire sinodală, Comisia pentru statut și regulamente va realiza forma finală a acestuia. 

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit apoi în comisiile sinodale, pentru întocmirea referatelor privind temeiurile repartizate: Comisia pastorală, monahală și socială; Comisia teologică, liturgică și didactică; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină și Comisia pentru co­mu­nități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase, ale căror referate au fost prezentate în final în plen de către raportori.

 

Citeşte mai multe despre:   Patriarhul Daniel  -   Sfantul Sinod  -   Palatul Patriarhiei  -   ședință
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri