„Învățături de la Muntele Athos”, transmise de părintele Pimen Vlad la Moinești

Data: 10 Septembrie 2025

În ziua de prăznuire a Nașterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie, în parcul din centrul municipiului Moinești, a avut loc o întâlnire de suflet cu părintele Pimen Vlad, care a adus în centrul atenției o profundă nevoie de întoarcere la valorile spirituale, de responsabilitate și de respect pentru viață, mesaj ce a rezonat cu toți cei prezenți și cu întreaga comunitate.

Părintele protoiereu Costel Mareș a moderat conferința părintelui Pimen Vlad, alături de ei fiind prezent și primarul Valentin Vieru. În prima parte, cei prezenți au savurat învățătura îndrăgitului monah, iar în partea a doua, părintele protoiereu a dat citire întrebărilor venite din public.

Părintele Pimen Vlad a transmis un mesaj profund și plin de dragoste pentru tinerii de azi - un apel la trezire, la responsabilitate și la trăirea unei vieți cu sens. Tinerii, și nu numai, să fie oameni cu demnitate, respect, credință și bunătate.

Totodată, a vorbit și despre generațiile care au fost crescute în credință și au avut curajul să se jertfească pentru idealuri. El îi îndeamnă pe tineri să nu se lase seduși de libertatea falsă, ci să caute libertatea în Dumnezeu; să trăiască prezentul, să‑și trăiască viața ca dar al lui Dumnezeu și îi încurajează să o prețuiască, să o protejeze și să o trăiască cu responsabilitate.

Părintele Pimen Vlad a subliniat faptul că, fără Dumnezeu, omul se pierde în haosul lumii moderne. Oamenii sunt chemați să se întoarcă la rugăciune, la simplitate și la iubirea aproapelui.

Manifestarea aceasta, la care au participat aproximativ două mii de oameni, face parte din programul Zilelor cultural‑duhovnicești ale Protopopiatului Moinești și s‑a desfășurat în parteneriat cu Primăria Municipiului Moinești.