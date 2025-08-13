„La noi acasă” la o parohie vrânceană

Data: 13 August 2025

La sfârșitul lunii iulie, în Parohia Verdea, Protoieria Panciu, județul Vrancea, s‑a desfășurat ediția a IV‑a a taberei de vară „La noi acasă”, parte a proiectului educațional „Pași spre Lumina lui Hristos”, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Activitățile au fost coordonate de Adriana Chelaru și Maria Cristescu, membre SNFOR‑ABV, cu sprijinul preotului paroh Liviu‑Georgică Cristescu, în colaborare cu părintele protopop Cristinel Popa. În cadrul taberei, 21 de copii din comunitatea parohială au participat la ateliere diverse. Fiecare zi s‑a încheiat cu o agapă oferită de Parohia Verdea.