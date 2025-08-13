Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„La noi acasă” la o parohie vrânceană

Data: 13 August 2025

La sfârșitul lunii iulie, în Parohia Verdea, Protoieria Panciu, județul Vrancea, s‑a desfășurat ediția a IV‑a a taberei de vară „La noi acasă”, parte a proiectului educațional „Pași spre Lumina lui Hristos”, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Activitățile au fost coordonate de Adriana Chelaru și Maria Cristescu, membre SNFOR‑ABV, cu sprijinul preotului paroh Liviu‑Georgică Cristescu, în colaborare cu părintele protopop Cristinel Popa. În cadrul taberei, 21 de copii din comunitatea parohială au participat la ateliere diverse. Fiecare zi s‑a încheiat cu o agapă oferită de Parohia Verdea.

 

