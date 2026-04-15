Liturghie arhierească de Înviere la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Data: 15 Aprilie 2026

Peste două mii de credincioși romașcani au participat la slujba Învierii Domnului, oficiată în Duminica Sfintelor Paști din data de 12 aprilie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman de un sobor de preoți și diaconi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhi­episcopul Romanului și Bacăului. 

Slujba Canonului Învierii din Duminica Sfintelor Paști a fost oficiată la Altarul de vară situat în proximitatea catedralei de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care a oferit credincioșilor, la miezul nopții, Sfânta Lumină de la Ierusalim.

După oficierea slujbei Canonului Învierii, soborul slujitorilor s-a deplasat în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, unde a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în prezența mulțimii de credincioși. 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltprea­sfințitul Părinte Ioachim a adresat credin­cioșilor cuvântul pastoral intitulat anul acesta „Învierea și curajul mărturisirii”.

La final, toți credincioșii prezenți la Dumnezeiasca Liturghie au primit ouă roşii, pască şi cozonac, salutând ierarhul cu urarea pascală „Hristos a înviat!”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

 

  Sărbătoarea Învierii Domnului la Caransebeș
    Sărbătoarea Învierii Domnului la Caransebeș

    Mulți credincioși s‑au adunat și în fața Catedralei Episcopale din Caransebeș în noaptea sfântă a Paștilor, 12 aprilie, au primit lumină din Lumina lui Hristos, iar după prima parte a slujbei Învierii,

    15 Apr, 2026
  Lumina Învierii pentru credincioșii arădeni
    Lumina Învierii pentru credincioșii arădeni

    Credincioşii arădeni au participat la slujba Învierii şi la Sfânta Liturghie din ziua praznicului, 12 aprilie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Slujbele au fost oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte

    15 Apr, 2026
  Binecuvântare la mănăstirea teleormăneană Pantocrator
    Binecuvântare la mănăstirea teleormăneană Pantocrator

    Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost prezent duminică, 12 aprilie, în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba Vecerniei speciale, cunoscută și sub denumirea de „A doua Înviere”, în biserica mare a mănăstirii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din rândul slujitorilor care s-au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul așezământului monahal, precum și alți clerici.

    15 Apr, 2026
