Liturghie arhierească la Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 29‑a după Rusalii în Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu. Ierarhul a acordat la finalul slujbei religioase distincţii pentru binefăcători ai lăcaşului de cult.

Comunitatea singurului lăcaş de cult din Sibiu ocrotit de Sfântul Antonie cel Mare s‑a bucurat de o sărbătoare prelungită a hramului din acest an prin Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu la o zi după sărbătoarea Sfântului Cuvios considerat a fi părintele monahismului răsăritean. Ierarhul a liturghisit în biserica din cartierul Hipodrom împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, iar alături de credincioși s‑au aflat autorități locale și centrale. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu l‑a hirotonit preot pe diaconul Marian Alin Ion, informează Mitropolia Ardealului.

Duminica recunoştinţei

Credincioşii prezenți în număr mare au avut posibilitatea să asculte cuvântul de învăţătură al ierarhului despre Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, în care se prezintă minunea vindecării celor zece leproşi, dintre care doar unul, văzând că s‑a vindecat, s‑a întors din drum, iar ceilalți au plecat să se bucure doar ei, fără să recunoască pe Dăruitor, pe Binefăcător.

„Duminica aceasta o putem numi «Duminica Recunoștinței». Vedem că, în zilele noastre, pretutindeni se încearcă cultivarea acestei datorii sfinte pe care o avem noi şi există sărbătoarea recunoștinței. De fapt, nu trebuie să existe o singură zi sau o singură duminică în care noi să fim îndreptați spre un lucru firesc, de a fi recunoscători Creatorului și Dăruitorului pentru toate darurile: darul vieții, al sănătății, al integrității și al înțelepciunii. Sunt daruri multe care vin asupra noastră și, de foarte multe ori, uităm de Dăruitor și ne îndreptăm atenţia numai spre dar. Când avem un dar, când avem o împlinire, ne bucurăm cu toții și serbăm. Ne adăugăm și altora când au astfel de ocazii. Însă ceea ce ne învață Mântuitorul Iisus Hristos astăzi, prin minunea săvârșită, este de a ne afla într‑o stare continuă de recunoștință față de darurile dumnezeiești”, a spus ierarhul.

Preotul Marius Piştănilă i‑a mulțumit la final Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu pentru părinteasca grijă faţă de cele patru comunităţi parohiale arondate Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare” din Sibiu. De asemenea, din partea preoţilor slujitori şi a întregii comunităţi, ierarhul a primit o bederniță şi un buchet de flori.

Sărbătoarea s‑a încheiat cu un moment festiv. Părintele Mitropolit Laurenţiu i‑a oferit lui Claudiu‑Cristian Opaina distincţia „Crucea Șaguniană pentru mireni”, iar lui Dumitru Chiorăscu distincţia „Crucea Ctitoricească «Ioan Mețianu»”. Membrii consiliilor parohiale au primit acte de cinstire în semn de recunoştinţă pentru activitatea în slujba Bisericii străbune.