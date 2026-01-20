Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Liturghie arhierească la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduș, judeţul Mureş

Liturghie arhierească la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduș, judeţul Mureş

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 20 Ianuarie 2026

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat duminică, 18 ianuarie, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Luduș, unde a săvârşit Sfânta Liturghie, iar în cadrul slujbei, la momentul rânduit, tânărul Vlad Fișcău a fost hirotonit diacon.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se celor prezenți, ierarhul a spus: „Noi, creștinii, trebuie să trăim într‑o stare de permanentă recunoștință față de Bunul Dumnezeu, Care ne‑a dat viața, minunățiile naturii și, mai ales, darul mântuirii, învăluindu‑ne în mantia ocrotirii Sale iubitoare. Este bine să exclamăm mereu cu psalmistul David: «Te voi lăuda, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată» (Ps. 138, 14). Cel care s‑a deprins să‑și exprime recunoștința față de Milostivul Dumnezeu dovedește că are un suflet deschis spre Tatăl ceresc și, tocmai de aceea, se învrednicește de noi daruri. În acest sens, Sfântul Isaac Sirul zice: «Gura care mulțumește pururea primește binecuvântare de la Dumnezeu, iar în inima în care persistă mulțumirea se revarsă harul»”.

Comunitatea de credincioşi de la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” este păstorită de pr. protopop Lucian Voșloban și de pr. Constantin Savu. 

Citeşte mai multe despre:   Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Luduș  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri