Liturghie arhierească la Clinica Medicală III din Cluj-Napoca

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca.

Clinica mai este cunoscută și sub denumirea de „Clinica Medicală III”, iar anul acesta, pe 1 aprilie, împlinește 15 ani de la primirea titulaturii de „Institut Regional de Gastroenterologie și Hepatologie”, denumire sub care funcționează în prezent. În Amfiteatrul Clinicii Medicală III, unde funcționează și capela cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, marcând prin rugăciune ziua institutului.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Bolnav am fost și M-ați cercetat” (Matei 25, 36). În acest sens, ierarhul le-a vorbit medicilor, pacienților și credincioșilor prezenți despre faptele milei trupești, subliniind că cercetarea și îngrijirea celor bolnavi reprezintă o lucrare de iubire creștină și o împlinire a poruncii Evangheliei. Ierarhul i-a felicitat pe toți cei care, prin grija și slujirea lor, îi ajută pe cei aflați în suferință, punând astfel în practică una dintre faptele milei trupești: cercetarea și ajutorarea celor bolnavi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Sotirios”, dirijat de studentul Darius Călugăr, iar la chinonic, arhidiaconul Ionuț Koblicska a interpretat pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat o icoană cu Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, remarcabil chirurg, profesor universitar și arhiepiscop ortodox, recunoscut ca ocrotitor al medicilor, precum și ajutător și tămăduitor al bolnavilor. Icoana urmează să fie amplasată în blocul operator de endoscopie digestivă.

În calitate de gazdă, pr. Daniel Gheorghe Puian, preot de slujire caritativă în cadrul Clinicii Medicală III, i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare. Un cuvânt de mulțumire și felicitare i-a adresat și managerului Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, dr. Mihai Adrian Mleșnițe, care la începutul acestui an a împlinit 20 de ani de activitate managerială, oferindu-i în dar o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. La rândul său, managerul Mihai Adrian Mleșnițe i-a oferit Părintelui Mitropolit Andrei o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

La final, toți cei prezenți au fost binecuvântați de ierarh și au primit cartea „Spovedania și Liturghia salvează omenirea”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, apărută la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.