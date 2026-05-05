Mănăstirea Hurezi, ctitorie emblematică a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, a găzduit în aceste zile evenimente solemne dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona. Cu acest prilej, un impresionant sobor de arhierei, preoți și diaconi a săvârșit astăzi, 5 mai, Sfânta Liturghie la acest așezământ monahal, în prezența a numeroși credincioși. La finalul slujbei a fost citit Tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării, a fost prezentată icoana ei și s‑a intonat troparul acesteia.

Evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi au început încă din seara zilei de 4 mai cu slujba Privegherii, oficiată în biserica așezământului monahal de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor format din stareții din eparhie și diaconi.

În dimineața zilei de marți, 5 mai, pe un podium amenajat în curtea Mănăstirii Hurezi, un sobor de ierarhi, preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie. Din soborul de ierarhi au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei; Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei; Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a dat citire Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, după care s‑a intonat troparul acesteia și s‑a prezentat icoana cu chipul ei.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, în cuvântul de învățătură de la final, a evidențiat viața de nevoință a Sfintei Matrona, asumată încă din fragedă copilărie din dorința de a se pregăti neîncetat pentru trecerea din această lume: „Prorocul David a rostit un cuvânt care se potrivește zilei de astăzi: «Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui». Într‑adevăr, Sfânta Matrona este cu adevărat cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos și ridicată în rândul sfinților - al celor care au urmat învățătura Lui și și‑au sfințit viața și au ajuns să fie împreună cu îngerii. Încă din fragedă copilărie, ea a dorit viața aspră, călugărească, vrând să fie plăcută lui Dumnezeu. S‑a îndeletnicit cu postul și cu rugăciunea, alegând viața sărăcăcioasă prin care întotdeauna s‑a îmbogățit. Sfânta și‑a mortificat trupul ca să ajungă jertfă vie Mântuitorului Iisus Hristos și a ascultat de cuvântul Lui, care spune: «Fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit este» [...]. Sfânta Matrona a simțit chemarea lui Dumnezeu încă de la vârsta de 5 ani și a trecut cu adevărat prin mari silințe și nevoințe. Cunoscând calea Bisericii și calea rugăciunii, ea s‑a pregătit întotdeauna pentru momentul trecerii din lumea aceasta”.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a adresat un cuvânt de recunoștință pentru cei prezenți și pentru toți cei care s‑au implicat în acest eveniment duhovnicesc: „Să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă și binecuvântată. Vă mulțumim că ați pășit pragul acestei mănăstiri istorice. La diferență de 11 ani, mănăstirea aceasta se umple din nou de harul lui Dumnezeu prin proclamarea canonizării uneia dintre viețuitoarele ei. Acest așezământ monahal a avut viețuitori cu viață aleasă, cu viață sfântă, mari apărători ai credinței, dar și mari trăitori ai rugăciunii lui Iisus, iubitori de priveghere și iubitori de jertfă continuă”.

În continuare, chiriarhul a acordat mai multe diplome unor oficialități și ostenitori care s‑au ocupat de studiul de canonizare, pictarea icoanei și confecționarea raclei în care au fost așezate sfintele moaște.

Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, cu dată de prăznuire 5 mai, a fost canonizată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1‑2 iulie 2025, dimpreună cu alte 15 femei cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domni, mame de sfinți și mărturisitoare.