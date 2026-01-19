Liturghie arhierească la Mănăstirea Piatra Tăieturii

Duminică, 18 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Piatra Tăieturii, din județul Suceava.

Prezența ierarhului în această zonă a fost prilejuită de invitația părintelui stareț, protosinghelul Macarie Olărean, care a dorit ca prin această slujire arhierească să fie adusă cinstire icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata”, a cărei copie, adusă în anul 2021 de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, se află spre închinare în acest așezământ monahal. Icoana este cinstită în mod deosebit la data de 21 ianuarie, fiind legată de o minune consemnată în tradiția athonită, mărturie a mijlocirii grabnice a Maicii Domnului pentru cei care aleargă cu credință la ajutorul ei.

Programul liturgic a început la ora 8:30, cu citirea canoanelor, urmată de Acatistul Maicii Domnului Înjunghiata. La ora 9:15 a avut loc primirea solemnă a Preasfințitului Părinte Teofil, într‑un cadru tradițional bucovinean, cu buciume, în sunet de clopot și cu Sfânta Evanghelie. În continuare, ierarhul a citit, în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Înjunghiata, o parte din acatistul închinat acesteia.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Episcop Teofil împreună cu un sobor de stareți din bazinul Dornelor. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic al Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, care a contribuit la atmosfera de rugăciune și solemnitate a slujbei.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Teofil a tâlcuit Pilda celor zece leproși, subliniind importanța recunoștinței față de Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră. Ierarhul a arătat că mulțumirea sinceră este semnul unei credințe vii și lucrătoare, iar uitarea darurilor primite duce, treptat, la împietrirea inimii și la pierderea comuniunii cu Dumnezeu.

La finalul slujbei, părintele stareț, protosinghel Macarie Olărean, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Teofil, preoților slujitori și tuturor credincioșilor prezenți, care au înfruntat frigul și condițiile specifice zonei montane pentru a fi împreună, în rugăciune și comuniune, la unul dintre lăcașurile de cult ridicate la cea mai înaltă altitudine din România.