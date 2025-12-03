Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghie arhierească la paraclisul Reședinței arhiepiscopale din Roman

Data: 03 Decembrie 2025

Marți, 2 decembrie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Mărturisitori Paisie și Cleopa de la Sihăstria, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, în paraclisul Reședinței arhiepiscopale de la Roman, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaș.

Cuvântul de învățătură a fost adresat celor prezenți de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, care a vorbit despre urmările decretului 410 în viața personalului monahal din mănăstirile românești, despre viața plină de virtuți și despre misiunea Sfinților Cuvioși Mărturisitori Paisie și Cleopa de la Sihăstria în perioada comunistă, părinți duhovnicești la școala cărora s‑a format o generație de ucenici care astăzi sunt repere duhovnicești în viața credincioșilor.

În încheierea cuvântului său, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre experiența personală de la Sihăstria, petrecută în preajma și sub îndrumarea Sfântului Cuvios Paisie, mare făcător de minuni, și a Sfântului Cuvios Cleopa, marele misionar, dar și a părintelui Ioanichie Balan, despre începuturile vieții sale monahale și seminariale, ascultările la care a fost pus în lavrele de spiritualitate monahală, sfaturile primite de la marii duhovnici și darurile cu care aceștia au fost binecuvântați de Dumnezeu.

 

