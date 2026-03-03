Liturghie arhierească și pomenirea Episcopului Grigorie Leu la Huși

Data: 03 Martie 2026

În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, la Catedrala Episcopală din Huși. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit și slujba Parastasului în memoria Episcopului martir Grigorie Leu al Hușilor, la împlinirea a 77 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele secretar eparhial Alexandru Bahnar. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Tabor” a Catedralei Episcopale, dirijată de Elisabeta Irimiea.

La Sfânta Liturghie au fost prezenți și 43 copii și tineri din localitățile Ivești și Pogonești și membri ai Clubului Copiilor „Spiru Haret”-Bârlad, însoțiți de profesoara Raluca Dănăilă. An de an, copiii pictează, pe lemn sau pe sticlă, sfântul lor ocrotitor, iar în Duminica Ortodoxiei, poartă, la Sfânta Liturghie, în mâini, icoanele realizate de ei înșiși. Toți micuții s‑au împărtășit, la momentul potrivit, cu Sfintele Taine.

Copiii au fost binecuvântați și felicitați de Părintele Episcop Ignatie pentru implicarea în acest proiect dedicat frumuseților Ortodoxiei.

Părintele Episcop Ignatie a amintit celor prezenți că fiecare creștin poartă în sine chipul, adică icoana lui Hristos: „Noi trăim acum în era imaginilor, a videocrației. Suntem într‑o adevărată inflație de imagini, ne uităm la ele, le apreciem pe rețelele de socializare, însă diferența fundamentală între o imagine și o icoană este că aceasta din urmă ne invită ca ea să ne privească pe noi și nu noi să o privim pe ea. Fotografiile pe care le vedem distribuite și livrate în mediul online sunt cele la care doar ne uităm, ele nu ne invită să fim cuprinși de privirea celor care sunt în ele. Icoana este singura care ne invită, pe fiecare dintre noi, să ne lăsăm priviți de aceasta. Icoana este trimiterea înspre altă dimensiune a vieții noastre, cea a sfințeniei, o lume spiritualizată, în care materia capătă deplină frumusețe - pentru că în icoane sunt reprezentați Domnul Hristos, Maica Domnului și toți sfinții. [...] Dacă vom conștientiza că suntem icoanele lui Hristos, cred eu că s‑ar schimba modul nostru de relaționare cu cei din jurul nostru. Nu i‑am mai bârfi, nu i‑am mai calomnia, nu i‑am mai desconsidera pentru că ne vom gândi că‑L calomniem și desconsiderăm pe Hristos”.

În timpul împărtășirii clericilor, ahidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu a citit Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei. La momentul rânduit din cadrul slujbei, numeroși credincioși s‑au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie, alături de soborul slujitorilor Catedralei Episcopale, a săvârșit și pomenirea Episcopului Martir Grigorie Leu, ucis prin otrăvire de autoritățile comuniste și trecut la Domnul în data de 1 martie 1949, amintindu‑le celor de față principalele repere din profilul de mărturisitor al celui de‑al 49‑lea Episcop al Hușilor.

Toți cei prezenți la slujbă au primit pachete cu alimente în cinstea ierarhului martir pomenit.