Liturghie baptismală și hirotonie la Parohia Tudor Vladimirescu-Albești

Duminică dimineața, Parohia „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Botoșani, a trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a poposit în mijlocul comunității, aducând binecuvântare, întărire și nădejde credincioșilor prezenți.

Ierarhul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie baptismală, în cadrul căreia a fost oficiată Taina Sfântului Botez pentru pruncul Teofan, al treilea copil al părintelui paroh Felix-Petru Prisecariu și al doamnei preotese Elena-Paula. Slujba Botezului împreună cu Sfânta Liturghie au fost un prilej de bucurie duhovnicească atât pentru familia părintelui, cât și pentru întreaga comunitate, care a însoțit cu dragoste începutul vieții creștine a noului membru al Bisericii.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre echilibrul pe care creștinul este chemat să-l păstreze între cele materiale și cele duhovnicești: „Noi, oamenii, suntem lăsați să ne îmbogățim în cele materiale, și este foarte bine să ne ocupăm de ale noastre: de cele ale trupului, ale gospodăriei, ale casei, de toate cele ce ne sunt necesare pentru pâinea noastră cea de toate zilele. Dar, în același timp, ni se cere să nu ne atașăm cu patimă multă de lucrurile materiale, să gândim că acestea sunt date de Dumnezeu pentru binele nostru și pentru a avea ceva de oferit și ca milostenie. Este atât de necesar să ne îmbogățim în Dumnezeu.

Și oare cum se îmbogățește omul în Dumnezeu? Dacă a ales calea mănăstirii, se îmbogățește în Dumnezeu prin ascultare, prin sărăcia cea de bunăvoie, prin curăția trupească și sufletească. Dacă omul a ales, așa cum aleg cei mai mulți, calea familiei, se cuvine să se îmbogățească în Dumnezeu în viața de familie: prin viață curată între soți, prin zămislirea și nașterea de prunci, prin creșterea lor în frică de Dumnezeu și în rușine de oameni; împlinind aici, pe pământ, fie cele ale mănăstirii, pe de o parte, fie cele ale vieții de familie, pe de altă parte.

Scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Iar dobândirea Duhului Sfânt se împlinește, iată, prin Taina Botezului, prin Taina Mirungerii cu Sfântul Mir, când pe cel nou-botezat îl așezăm sub pecetea Duhului Sfânt. Apoi, crescând mare, pruncul devine sălaș al Duhului Sfânt prin smerenie, prin rugăciune, prin dragoste față de toți și de toate, dobândind împreună cu acestea și duh de pocăință”.

După cântarea axionului, IPS Părinte Teofan l-a hirotonit pe Gheorghe Solomon în treapta de diacon, pe seama Mănăstirii Tărcuța din județul Neamț.