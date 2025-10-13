Liturghie și hirotonie la Catedrala Mitropolitană din Iași

Luni dimineață, în ajunul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, 13 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Corul preoțesc „Apostolii” al Arhiepiscopiei Iașilor, format din cele trei protopopiate ieșene, condus de pr. prof. Nichifor Hrestic.

Numeroșii credincioși care au venit să participe la sfintele slujbe oficiate în această perioadă s‑au unit în rugăciune la Sfânta Liturghie. Inițial, corul a fost coordonat de pr. Mircea Stoleru, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului"‑Galata, Iași, care a predat ștafeta părintelui profesor Nichifor Hrestic începând cu anul 2014. O bună parte dintre membrii corului s‑au format la strană, la Catedrala din Iași, unii având și studii muzicale de specialitate.

În cadrul slujbei, PS Părinte Nichifor l‑a hirotonit întru preot pe diac. Bogdan Apreotesei. Noul preot va sluji la Parohia „Sfântul Gheorghe”‑Valea Lungă din comuna Holboca.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nichifor a rostit un cuvânt de binecuvântare adresat pelerinilor, subliniind că zilele închinate cinstirii Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva sunt, în primul rând, zile ale mulțumire:

„Zilele acestea, în care aducem prinosul nostru de cinstire Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, sunt zile de mulțumire. Sunt zile în care mulțumim lui Dumnezeu și pentru darul sfinților, care arată în viața noastră măsura la care suntem chemați și ceea ce suntem și noi chemați să devenim fiecare.

De aceea, în cadrul Sfintei Liturghii, preotul aduce această mulțumire: «Încă aducem Ție această slujbă cuvântătoare...», adică euharistia, mulțumirea pe care o aducem Domnului «pentru toți cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care întru credință s‑a desăvârșit».

Desăvârșirea o vedem în viața Sfintei Parascheva, precum și mângâierea pe care ea o aduce oamenilor spre mulțumire. Cei mai mulți dintre cei care veniți, cu nevoile voastre, veniți cu gând de mulțumire pentru această aleasă zi de sărbătoare.

Mulțumire aducem, așadar, lui Dumnezeu pentru darul sfinților, pentru lucrarea Sa proniatoare în lume. Mulțumire aducem lui Dumnezeu și pentru cei care au organizat și au ajutat la acest hram, la această bună rânduială”.

Mâine, 14 octombrie, în ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva, Sfânta Liturghie de hram va fi oficiată, începând cu ora 9:00, la un Altar amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane, de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, atât din țară, cât și din străinătate. Răspunsurile liturgice vor fi date de Corul „Sanctus”.

Reamintim că, în această perioadă de sărbătoare, toate slujbele de la Iași sunt transmise LIVE și pe paginile de Facebook și YouTube ale Doxologia.ro.