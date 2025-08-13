Lucrări de restaurare la Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnu Roşu, judeţul Sibiu

La Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnu Roşu, judeţul Sibiu, ctitorită în 1653 de domnitorul muntean Matei Basarab, se desfăşoară ample lucrări de conservare și restaurare a picturii murale exterioare, a tencuielilor decorative și a icoanelor împărătești, cu scopul de a readuce la viață frumusețea de altădată a lăcaşului de cult. Restaurarea, realizată de specialiști în domeniu, presupune sondaje stratigrafice, curățarea depunerilor, consolidarea stratului pictural și a suportului, chituirea și integrarea cromatică a zonelor afectate. Toate aceste intervenții se fac cu grijă și respect față de specificul epocii.

Proiectul se desfășoară în perioada ianuarie 2025 -ianuarie 2028 şi este susţinut de Consiliul Județean Sibiu printr‑o finanțare parțială în valoare de 200.729,29 lei, conform contractului semnat în 4 august 2025.

„Biserica noastră este o mărturie a credinței și a istoriei pe care o moștenim. Fiecare frescă, fiecare cărămidă poartă amprenta trecutului, iar misiunea noastră este să o păstrăm pentru cei ce vor veni”, a declarat preotul paroh Cristian Ioan Nicolae.

Evenimente şi tururi ghidate

Pe durata lucrărilor, Parohia Turnu Roşu va organiza evenimente și tururi ghidate, astfel încât localnicii și vizitatorii să fie martorii renașterii acestui monument. Restaurarea bisericii voievodale din Turnu Roșu nu este doar un proiect tehnic, ci și o punte între trecut și viitor, între istorie și prezent, între generațiile care au zidit și cele care vor păstra, mai transmite parohia.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnu Roşu este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice sub codul SB‑II‑m‑A‑12574. Ridicată în 1653 de domnitorul muntean Matei Basarab, biserica este nu doar un monument de arhitectură, ci și un simbol al legăturii de neam și credință dintre românii de pe ambele versante ale Carpaților. Se spune că voievodul a ridicat acest lăcaș în semn de recunoștință pentru ostașii ardeleni care au luptat alături de el, dar și pentru a întări legăturile cu frații români din Ardeal. În zidurile sale se întâlnesc elemente muntenești, precum arcadele și frizele din cărămidă zimțată, cu turnul gotic adăugat mai târziu, creând o sinteză arhitecturală unică.