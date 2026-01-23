Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lucrările Adunării eparhiale a Episcopiei Tulcii

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 23 Ianuarie 2026

În Episcopia Tulcii s‑au desfășurat în zilele de marți, 20 ianuarie, și joi, 22 ianuarie, lucrările Consiliului eparhial, respectiv ale Adunării eparhiale, sub președinția Preasfinţitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Întâlnirea anuală a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfinția Sa, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în biserica Parohiei „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” din municipiul Tulcea.

Sala de festivități „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean Tulcea a găzduit lucrările Adunării eparhiale. În deschidere, Preasfinţitul Părinte Visarion a rostit un cuvânt festiv în care a subliniat importanța Anului omagial‑comemorativ 2025, precum și amplele activități bisericești, cultural‑educaționale și social‑misionare desfășurate în Episcopia Tulcii în anul precedent.

În continuare, au fost prezentate rapoartele sectoarelor: administrativ‑bisericesc, economic, cultural și comunicații media, învățământ și activități cu tineretul, social‑filantropic, misionar, precum și ale Sectorului canonic, care au reflectat activitatea episcopiei pe anul anterior.

Anul trecut, Episcopia Tulcii, prin activitatea sa social‑filantropică, a venit în sprijinul a 9.389 de persoane aflate în situații dificile de trai. Aceste demersuri reflectă preocuparea constantă a Bisericii față de latura socială, pentru susținerea celor vulnerabili și pentru manifestarea concretă a dragostei creștine față de aproapele.

Totodată, au fost prezentate și prioritățile noului an, între care se numără sporirea misiunii Bisericii în societate, în toate laturile ei: liturgică și pastorală, social‑misionară și cultural‑educațională. La finalul întâlnirii a fost proiectat și materialul video, intitulat: „Viața Episcopiei Tulcii în evenimente și imagini”, care surprinde cele mai importante evenimente bisericești, cultural‑educative și sociale din viața Eparhiei Tulcii din anul trecut.

Lucrările Adunării eparhiale au fost închise de către Preasfințitul Părinte Visarion, care a mulțumit preoților consilieri, preoților din parohii, stareților și starețelor, membrilor Adunării eparhiale și tuturor celor care s‑au implicat în buna desfășurare a vieții bisericești din eparhie.

La final, Preasfinția Sa a acordat Diplome de apreciere membrilor Adunării eparhiale care, în acest an, și‑au încheiat mandatul, pentru activitatea depusă în slujba Bisericii.

 

