Luminoasă răsplătire pentru ostenitorii sfințirii picturii Catedralei Naționale

În cadrul unui eveniment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei din București, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi, 6 noiembrie, Ordinul „Credință și comuniune” clericilor și mirenilor, precum și unor instituții, ca urmare a contribuției lor deosebite la pregătirea şi desfăşurarea evenimentelor organizate cu prilejul sfinţirii picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, ce a avut loc duminică, 26 octombrie 2025.

Distincțiile au fost acordate și ca semn de apreciere pentru implicarea remarcabilă în buna organizare a manifestărilor prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Persoanele care au primit Ordinul „Credință și comuniune” din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au fost: Ciprian‑Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte în cadrul Guvernului României; arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal; pr. Ionuț Dragomir, consilier patriarhal; pr. Ionuț Corduneanu, vicar‑administrativ patriarhal; arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal; arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal; pr. George Lepădatu, consilier patriarhal; pr. Teodor Gradinaciuc, consilier patriarhal; arhidiacon Gheorghe Popa, consilier patriarhal; pr. Vasile Tancău, consilier patriarhal; pr. Ionuț Badea, consilier patriarhal; pr. Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; pr. Mihai Mușat, inspector patriarhal; pr. Nicolae Crângășu, consilier patriarhal; ing. Petre Chiuță, consilier patriarhal; Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură la Catedrala Națională; ing. Florin Popescu; arhitect Constantin Amâiei; conf. univ. Eduard Antohie; ing. prof. dr. Nicolae Noica; arhitect Niculae Vlădescu (post‑mortem); ing. prof. Constantin Pavel (post‑mortem); ing. prof. Ștefan Stănescu (post‑mortem). Ordinul a fost conferit și firmelor Bog'Art și Strabag. De asemenea, Ordinul „Credință și comuniune” a fost oferit și arhim. Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă și exarh administrativ; pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial; pr. Ștefan Zară, consilier eparhial; arhidiacon Maxim Țifui, consilier eparhial.

În cadrul momentului festiv, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat mulțumiri coordonatorilor și reprezentanților sectoarelor care au contribuit la desfășurarea hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale, precum și la organizarea evenimentelor dedicate sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

„Felicităm pe toți cei care au fost evidențiați prin acest nou Ordin patriarhal «Credință și comuniune». Acest nou ordin are chipul Sfintei Treimi, fiindcă atât engolpionul pe care l‑au primit ierarhii, cât și crucea pectorală pe care au primit‑o clericii, precum și crucea‑insignă oferită mirenilor, arată că Sfânta Treime este izvorul vieții și al unității Bisericii, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în a doua Epistolă către Corinteni, capitolul 13: «Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți». Așadar, Biserica trăiește din harul Domnului nostru Iisus Hristos în care se arată iubirea lui Dumnezeu Tatăl și comuniunea Sfântului Duh. De asemenea, Sfânta Treime este izvorul unității Bisericii, potrivit cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos din rugăciunea arhierească, când S‑a rugat ca toți să fie una, precum Tatăl și Fiul una sunt. Acest ordin este plin de semnificație duhovnicească, deoarece arată legătura dintre Sfânta Treime și Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se extinde prin fiecare botez săvârșit în numele Preasfintei Treimi. Astfel, evenimentele pe care le‑am trăit cu multă intensitate, începând cu 26 și 27 octombrie, au sporit printr‑un neașteptat și bogat pelerinaj al clericilor și credincioșilor din toată România și chiar din diaspora română, încât, în cele 11 zile de pelerinaj cu închinare în Sfântul Altar, au venit la București peste 315.000 de pelerini. Aceasta arată că oamenii doreau să vadă noua Catedrală, a cărei pictură a fost sfințită la 26 octombrie, dar și pentru că ea a fost pomenită adesea la fiecare Sfântă Liturghie, când diaconul sau preotul se ruga, la ectenia mare și la ectenia întreită, pentru ca Dumnezeu să ajute să se zidească această Catedrală spre slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român”, a explicat Patriarhul României.