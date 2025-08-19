Tinerii români din Serbia se află în aceste zile în „Tabăra bucuriei”, organizată de Episcopia Daciei Felix în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad. Ediția a treia a taberei a
Maica Domnului cinstită la Mănăstirea Tismana din Gorj
Pelerini din întreaga țară s‑au adunat vineri, 15 august, la Mănăstirea Tismana, județul Gorj, una dintre cele mai reprezentative lavre monahale ale Ortodoxiei românești, pentru a o cinsti pe Maica Domnului, cu ocazia hramului istoric. Ctitorie a Sfântului Nicodim, mănăstirea poartă de secole sfințenia locului ales de Maica Domnului, care i‑a arătat tainic Cuviosului Nicodim locul unde să zidească sfântul lăcaș.
Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, conform episcopiaseverinului.ro.
Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim a transmis un mesaj de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, și a evidențiat în cuvântul de învățătură sfințenia Maicii Domnului și încercările prin care a trecut atunci când L-a purtat în pântece pe Mântuitorul Iisus Hristos. De asemenea, i‑a îndemnat pe credincioși să practice răbdarea, stăruința și iertarea aproapelui, să ceară ajutorul grabnic al Maicii Domnului și să ducă o viață departe de păcate, prin rugăciune și fapte de milostenie.
Răspunsurile liturgice au fost oferite de protopsalții Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin.