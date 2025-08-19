Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Maica Domnului cinstită la Mănăstirea Tismana din Gorj

Maica Domnului cinstită la Mănăstirea Tismana din Gorj

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 August 2025

Pelerini din întreaga țară s‑au adunat vineri, 15 august, la Mănăstirea Tismana, județul Gorj, una dintre cele mai reprezentative lavre monahale ale Ortodoxiei românești, pentru a o cinsti pe Maica Domnului, cu ocazia hramului istoric. Ctitorie a Sfântului Nicodim, mănăstirea poartă de secole sfințenia locului ales de Maica Domnului, care i‑a arătat tainic Cuviosului Nicodim locul unde să zidească sfântul lăcaș.

Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, conform episcopiaseverinului.ro.

Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim a transmis un mesaj de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, și a evidențiat în cuvântul de învățătură sfințenia Maicii Domnului și încercările prin care a trecut atunci când L-a purtat în pântece pe Mântuitorul Iisus Hristos. De asemenea, i‑a îndemnat pe credincioși să practice răbdarea, stăruința și iertarea aproapelui, să ceară ajutorul grabnic al Maicii Domnului și să ducă o viață departe de păcate, prin rugăciune și fapte de milostenie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de protopsalții Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin.

 

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Tismana  -   hram  -   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri