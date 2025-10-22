Mâine va avea loc în București procesiunea „Calea Sfinților”

Data: 22 Octombrie 2025

Credincioșii din Capitală și pelerinii din țară care poposesc la Catedrala Patriarhală istorică pentru a-l cinsti, în mod tradițional, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au mâine ocazia să participe de la ora 12.00 la procesiunea „Calea Sfinților”.

Bucuria pelerinajului din acest an, organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, este sporită de prezența raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - Noul Hozevit, transmite Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Mâine, 23 octombrie, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea „Calea Sfinților” cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împă­rați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, pe traseul care a devenit deja clasic.

Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală - str. Patriarhiei - b‑dul Regina Maria - baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii). A doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, pe traseul: str. Bibescu Vodă - baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii). Ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale, va avea loc întâmpinarea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a raclelor cu moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nec­tarie, ale Sfinților Împărați Con­stantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. După rostirea cuvântului de binecuvântare de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, raclele cu sfintele moaște vor fi depuse spre închinare în „Baldachinul Sfin­ților” de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini, transmite Biroul de presă al Patriarhiei Române.