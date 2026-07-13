Mănăstirea de la Măgura-Jina şi-a sărbătorit cel de-al doilea hram

Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Măgura-Jina, județul Sibiu, şi-a sărbătorit duminică, 12 iulie, cel de-al doilea hram, al icoanei „Prodromiţa”. Sfânta Liturghie din ziua de hram a fost săvârşită la Altarul de vară al aşezământului monahal de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Credincioşii din comunităţile apropiate de mănăstirea din Măgura-Jina au venit să se roage în această duminică împreună cu ierarhul, soborul slujitor şi obştea, iar la final au ascultat cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, în care a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 6-a după Rusalii, a Vindecării slăbănogului din Capernaum, informează Mitropolia Ardealului.

„Prima învăţătură a Evangheliei de astăzi este aceea că Mântuitorul Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat, ca Cel care S-a întrupat pentru mântuirea noastră, a avut o milă deosebită faţă de suferinţa umană. Pe cei care i-au adus la El i-a vindecat, dar de multe ori le-a ieşit El în întâmpinare şi i-a vindecat pe cei care nici nu se aşteptau, aşa cum i-a vindecat pe cei doi demonizaţi. În al doilea rând, observăm un lucru care trebuie să ne dea de gândit nouă, şi anume că între păcat şi boală există o legătură, o dependenţă. Nu toate bolile, nu toate suferinţele au la baza lor păcatul şi nici toate păcatele nu atrag după ele suferinţe, dar foarte multe din păcatele pe care noi le considerăm a fi doar sufleteşti pot atrage suferinţe trupeşti mari şi grave. Mântuitorul întâi i-a vindecat sufletul celui care a venit adus de cei patru oameni. Observăm pedagogia dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, Care, ca un mare duhovnic, a cunoscut păcatul care a atras după sine boala neputinţei, paralizia celui care a fost adus în faţa Sa, dar nu i-a dezvăluit păcatul. Le-a mai spus şi altora: «Vezi de acum înainte să nu mai greşeşti ca să nu-ţi fie ţie mai rău!» De aceea şi nouă, când ne mărturisim păcatele, Dumnezeu nu ni le pune în faţă tot timpul, ci ne lasă pe noi să avem conştiinţa curată şi aceasta să ne mustre pe noi, în aşa fel încât să nu mai păcătuim ca nu cumva să suferim şi neputinţe de acestea trupeşti. (...) Suntem obligaţi să privim împrejur şi să-i ajutăm pe cei care sunt în suferinţă, pentru ca Dumnezeu să Se milostivească şi de noi, iar ajutorul pe care îl putem da noi, îl dăm împreună şi întotdeauna când ne unim în fapte bune mai mulţi, fapta aceea este mai bine primită în faţa lui Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Duhovnicul mănăstirii, protosinghelul Nicon Sturza, i-a mulţumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă în zi de hram atât pentru obşte, cât şi pentru credincioşi, dar şi pentru grija părintească faţă de aşezământul monahal.