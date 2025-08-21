Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Manifestări dedicate Sfântului Antim Ivireanul în Arhiepiscopia Râmnicului

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 21 August 2025

Arhiepiscopia Râmnicului, împreună cu Ambasada Georgiei în România, Consiliul Județean Vâlcea și Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, va organiza în perioada 1‑28 septembrie manifestările dedicate Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al municipiului Râmnicu Vâlcea și promotor al legăturilor dintre poporul român și cel georgian.

Luna septembrie va fi consacrată evocării operei, vieții și moștenirii duhovnicești ale Sfântului Antim Ivireanul, prin conferințe, simpozioane, vizionări de filme religioase și culturale, concerte de muzică psaltică și corală, expoziții de carte și icoane, tabere internaționale de pictură, spectacole, pelerinaje și momente de rugăciune.

Programul manifestărilor va fi următorul: 1 septembrie: lansarea oficială a manifestărilor și turul de ciclism „Comuniune în mișcare”; 3 septembrie: concursul de toacă la Mănăstirea Govora; 5 septembrie: pelerinajul „Pe urmele Sfântului Antim”; 6‑17 septembrie: Tabăra Internațională de pictură și vernisajul acesteia; festival de film georgian ; 13 septembrie: sfințirea noii capele de pe Dealul Capela; 15 septembrie: sfințirea Monumentului Eroilor; 16 septembrie: Festivalul‑concurs de pricesne; 19 septembrie: Simpozionul Național „Sfinți vâlceni” și Concertul „Cufărul muzical”; 26 septembrie: slujba de cinstire a Sfântului Neagoe Basarab și Privegherea pentru Sfântul Antim Ivireanul la Mănăstirea Ostrov; 27 septembrie: Sfânta Liturghie în ziua prăznuirii Sfântului Antim și concertul „Te slăvesc pe Tine, Părinte!”;28 septembrie: încheierea manifestărilor prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

 

