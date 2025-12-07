Mitropolitul de Serres și Nigrita la Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou

În ziua următoare cinstirii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, la Parohia „Sfântul Gheorghe”-Nou din București s‑a desfășurat un amplu program liturgic. Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi, 7 decembrie, de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolit de Serres și Nigrita, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Duminica a 27‑a după Rusalii a fost prăznuită în Parohia „Sfântul Gheorghe”‑Nou printr‑un bogat program liturgic, încununat de oficierea Sfintei Liturghii de către cei doi ierarhi, înconjurați de slujitori ai sfântului lăcaș bucureștean, dintre care amintim pe părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru.

În cuvântul de învățătură, rostit în greacă, imediat după citirea pasajului biblic din Luca 13, 10‑17 (Tămăduirea femeii gârbove), Înaltpreasfințitul Părinte Theologos a vorbit despre cinstirea sfintelor moaște, cu prilejul aducerii spre închinare credincioșilor bucureșteni a raclei care adăpostește o părticică din capul Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu dragostea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, ne aflăm în țara dumneavoastră atât de iubitoare, veniți din Grecia, aducând o mare binecuvântare prețioasă: un fragment din cinstitul cap al Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi, făcătoarea de minuni. Pentru că sfintele moaște sunt comorile Bisericii noastre, comori care cuprind lumina și harul lui Hristos, care prin nevoințe personale s‑au umplut de har. Ele au devenit temple însuflețite ale Preasfintei Treimi și, totodată, dovezi vii ale Învierii lui Hristos, pentru că până la Învierea Lui, sufletele lor erau necurate, însă, după Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, și trupurile noastre sunt restaurate în poziția în care au fost create, de a fi nemuritoare. Pentru că lucrarea de mântuire oferită de Domnul nostru Iisus Hristos nu privește numai sufletele noastre, ci și trupurile noastre, adică unitatea psihosomatică a omului, trup și suflet, deoarece și trupurile sunt creația lui Dumnezeu. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos Şi‑a însușit firea omenească, făcându‑Se pentru noi om desăvârșit, pentru ca și omul să se facă Dumnezeu după har. Spune Sfântul Atanasie cel Mare: «El S‑a întrupat pentru ca noi să ne îndumnezeim». Astfel, se întâlnește cel mai mare punct al credinței, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel către ucenicul său Timotei: «Dumnezeu S‑a făcut om». Aceasta este inima Evangheliei, ceea ce în limba greacă înseamnă «mare binecuvântare și chemare»”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În continuare, ierarhul a vorbit despre semnificația pasajului biblic rostit în această duminică: „Textul biblic vorbește despre o femeie amărâtă, care avea această suferință a gârboveniei. Era o boală foarte grea, cumplită și, într‑adevăr, era marginalizată. Imaginați‑vă o femeie împachetată în două, care suferă și suportă chiar și criticile rușinoase ale unor oameni mai răi. Această suferință a întâlnit Domnul nostru Iisus Hristos, Care nu a rămas indiferent, cum noi, de multe ori, o facem. Se apropie de această femeie ca Dumnezeu ce era și îi oferă din nou puterea trupului. Toți cei care știau suferința acelei femei trebuiau să se bucure, însă evanghelistul consemnează o atitudine mai puțin plăcută. Oamenii, în loc să Îl cinstească pe Dumnezeu, L‑au luat la întrebări de ce a făcut o astfel de minune în zi de sâmbătă. Ce inimi împietrite, câtă lipsă de omenie, câtă ipocrizie. Să fim atenți, fraților! Noi, cei care am fost învredniciți de Dumnezeu să fim în Biserică, să nu lăsăm să ne pătrundă acest microb al lipsei de omenie, pentru că omul creștin are inima deschisă. Omul lui Dumnezeu împreună pătimește cu cel aflat în necaz. Omul lui Dumnezeu are inima deschisă în care intră toți oamenii. Omul lui Dumnezeu nu trăiește pentru el însuși, ci trăiește ca un membru al familiei lui Hristos, al Trupului Său”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Theologos pentru slujire și dragostea arătată prin aducerea sfântului odor în Capitală.

Totodată, părintele Emil Nedelea Cărămizaru a mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra ultimei ctitorii a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu și Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru dragostea purtată bisericii bucureștene. Totodată, a oferit celor doi ierarhi, în semn de apreciere, câte un aranjament floral în culorile tricolore, precum și volume de cărți, iar Înaltpreasfințitului Părinte Theologos i-a dăruit o icoană cu chipul Maicii Domnului. La rândul său, Mitropolitul de Serres și Nigrita i‑a oferit parohului bisericii o bederniță, tot cu chipul Maicii Domnului, pentru a fi purtată în timpul slujirii Sfintei Liturghii.

Răspunsurile liturgice în acest ceas de sărbătoare au fost date de Corul academic „Divina Armonie”.

Cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi rămân spre închinare în Biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe”‑Nou până în această seară.