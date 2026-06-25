Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător la Mănăstirea Bobota

Data: 25 Iunie 2026

De sărbătoarea Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 24 iunie, Mănăstirea Bobota și‑a sărbătorit hramul de vară, în prezența unui număr mare de credincioși veniți din mai multe localități ale județelor Sălaj și Satu Mare. Bucuria sărbătorii a fost sporită anul acesta de aducerea pentru prima dată în Episcopia Sălajului a moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, canonizat în anul 2025, conform episcopiasalajului.ro. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară al așezământului monahal de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

Alături de cei trei ierarhi a slujit un sobor de preoți și diaconi, între care s‑au numărat părintele Bogdan Fluieraș, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului și conducătorul delegației care a însoțit moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus; părintele arhimandrit Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului și starețul Mănăstirii Bobota, precum și clerici din Episcopia Sălajului și din alte eparhii.

După citirea pericopei evanghelice, cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, care a arătat că nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul descoperă iubirea și fidelitatea lui Dumnezeu față de oameni, dar și chemarea adresată fiecăruia de a răspunde acestei iubiri prin pocăință, smerenie și mărturisirea adevărului. Întreaga viață a Înaintemergătorului îl îndrumă pe om spre Hristos și îl cheamă la o schimbare lăuntrică, prin care își reașază viața în lumina Împărăției lui Dumnezeu. Ierarhul a arătat că Sfântul Ioan Botezătorul a mărturisit adevărul până la jertfă, apărând curăția căsătoriei și sfințenia familiei: „Cel care Îl binevestește pe Hristos este Înaintemergător până la capăt, până la martiriu, până la moarte, apărând taina familiei, care este atât de lovită, atât de suferindă și atât de zdrobită și în zilele noastre. Îl ceartă pe Irod, care trăia în concubinaj cu soția fratelui său, căci apără taina căsătoriei curate, pe care atât de mult uităm să o prețuim în ziua de astăzi. Din familia curată și binecuvântată se nasc prunci cuminți, prunci sănătoși. Am vrea cu toții să avem preoți buni, episcopi buni și conducători buni, dar cei care ne păstoresc și cei care ne conduc se nasc într‑o familie binecuvântată. De aceea, totul pornește de la familie, iar pentru taina familiei cel pe care îl prăznuim astăzi își pierde viața.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „Synavlia”.

La final, Preasfințitul Părinte Benedict a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus în Episcopia Sălajului, precum și Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, pentru bunăvoința și deschiderea prin care a făcut posibilă prezența cinstitelor odoare la hramul de vară al Mănăstirii Bobota. Ierarhul a arătat că acest dar a sporit bucuria sărbătorii și le‑a oferit credincioșilor prilejul de a se închina, pentru prima dată în Episcopia Sălajului, moaștelor Sfântului de la Sâmbăta de Sus.

De asemenea, părintele arhimandrit Mina Pletosu le‑a adresat celor trei ierarhi un cuvânt de mulțumire pentru slujirea săvârșită și pentru binecuvântarea revărsată asupra obștii monahale și a credincioșilor. Totodată, a mulțumit delegației Arhiepiscopiei Sibiului pentru osteneala de a însoți moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus la sărbătoarea mănăstirii.

Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător au fost aduse la Mănăstirea Bobota în ajunul hramului, marți, 23 iunie, în jurul orei 18:00. La intrarea în mănăstire, delegația Arhiepiscopiei Sibiului, condusă de părintele vicar Bogdan Fluieraș, a fost întâmpinată de părintele arhimandrit Mina Pletosu, starețul așezământului monahal, împreună cu obștea mănăstirii, clerici și numeroși credincioși. În sunet de clopote, racla a fost purtată în procesiune până în biserica mare a mănăstirii, unde a fost așezată spre închinarea pelerinilor. Seara a continuat la Altarul de vară cu slujba Privegherii în cinstea Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Vecernia Mare cu Litie și Utrenia au fost săvârșite de părintele Bogdan Fluieraș, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic de băieți al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS).