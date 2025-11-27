Moaștele Sfintei Paraschevi din Grecia, aduse la hramul unei biserici din Capitală

Cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ocrotitor al Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală, la sfântul lăcaș va fi adus spre închinare, în perioada 4‑7 decembrie 2025, un fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Mucenițe Paraschevi din Grecia. Cinstitul odor va fi adus, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de o delegație a Mitropoliei de Serres și Nigrita care va fi condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Theologos.

Odorul de mare preț va fi așezat spre închinare pentru câteva zile, alături de mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, în pridvorul bisericii voievodale din inima Capitalei.

Întâmpinarea delegației care aduce sfintele moaște va avea loc în dimineața zilei de joi, 4 decembrie, la ora 10:00. În ziua hramului de iarnă al Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Nou, sâmbătă, 6 decembrie, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cu binecuvântarea Patriarhului României, duminică, 7 decembrie, Dumnezeiasca Liturghie va fi oficiată de ierarhul grec, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Theologos, ne‑a transmis părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru.