Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Moaștele Sfintei Paraschevi din Grecia, aduse la hramul unei biserici din Capitală

Moaștele Sfintei Paraschevi din Grecia, aduse la hramul unei biserici din Capitală

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 27 Noiembrie 2025

Cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ocrotitor al Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală, la sfântul lăcaș va fi adus spre închinare, în perioada 4‑7 decembrie 2025, un fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Mucenițe Paraschevi din Grecia. Cinstitul odor va fi adus, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de o delegație a Mitropoliei de Serres și Nigrita care va fi condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Theologos.

Odorul de mare preț va fi așezat spre închinare pentru câteva zile, alături de mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, în pridvorul bisericii voievodale din inima Capitalei.

Întâmpinarea delegației care aduce sfintele moaște va avea loc în dimineața zilei de joi, 4 decembrie, la ora 10:00. În ziua hramului de iarnă al Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Nou, sâmbătă, 6 decembrie, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cu binecuvântarea Patriarhului României, duminică, 7 decembrie, Dumnezeiasca Liturghie va fi oficiată de ierarhul grec, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Theologos, ne‑a transmis părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru.

 

Citeşte mai multe despre:   moaşte  -   Biserica Sfantul Gheorghe-Nou  -   program
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri