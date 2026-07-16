Moment aniversar la Complexul de servicii sociale „Condorul‑Henri Coandă” din Bacău

În dimineața zilei de 14 iulie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți de caritate, sub coordonarea părintelui Ilarion Mâță, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar, și în prezența părintelui Eugen Ciuche, protopop al Protopopiatului Bacău, a săvârșit Taina Sfântului Maslu pentru beneficiarii instituției și slujba Parastasului pentru beneficiarii și ostenitorii trecuți la Domnul, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate ai Complexului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „Condorul‑Henri Coandă” din cadrul DGASPC Bacău.

Momentul liturgic a fost prilejuit de împlinirea a 25 de ani de activitate ai Complexului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „Condorul‑Henri Coandă” din cadrul DGASPC Bacău, reunind beneficiari, angajați și invitați într‑o atmosferă de rugăciune, comuniune și recunoștință.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Teofil a arătat că astfel de așezăminte reprezintă adevărate locuri ale milei și ale iubirii creștine, unde se împlinește îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși” (Romani 15, 1). Ierarhul a subliniat că cei care își dedică viața îngrijirii persoanelor vulnerabile împlinesc o autentică lucrare evanghelică, transformând profesia într‑o misiune de slujire a aproapelui.

La finalul evenimentului, în numele Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a fost oferită o distincție de vrednicie. Complexul de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „Condorul‑Henri Coandă", precum și autoritățile publice care susțin și furnizează acest serviciu social la nivel local au primit distincția de vrednicie, ca semn de apreciere pentru implicarea și colaborarea constantă în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilități.

De asemenea, Elena Emilia Sorana Colțănel, șeful Complexului de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități „Condorul‑Henri Coandă" din cadrul DGASPC Bacău, a primit diploma de vrednicie, în semn de înaltă prețuire și recunoștință pentru devotamentul, profesionalismul și responsabilitatea manifestate în coordonarea și dezvoltarea activității centrului, precum și pentru grija statornică și respectul acordate persoanelor adulte cu dizabilități.