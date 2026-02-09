Moment aniversar pentru Episcopul Giurgiului

În Duminica a 34‑a după Rusalii, 8 februarie, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Pîslari, ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, din comuna Adunații‑Copăceni, județul Giurgiu. Această zi a fost specială, întrucât s‑au împlinit 20 de ani de la întronizarea Preasfinției Sale ca Episcop al Giurgiului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica Parohiei Pîslari de Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, dintre care îl amintim pe părintele paroh Luca Severian, consilier eparhial și profesor la Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat înțelesurile teologice ale celei de‑a doua duminici din perioada Triodului: „Sfântul Vasile cel Mare spune: «Tatăl a ieșit în întâmpinarea fiului risipitor care și‑a venit în sine și s‑a întors la tatăl său». Ce înseamnă că a ieșit în întâmpinarea lui? Tot Arhiepiscopul Cezareei Capadociei spune că îl aștepta, a alergat în întâmpinarea lui, îmbrățișându‑l, iar prin «o îmbrățișare caldă a curățit ceea ce pocăința curățise deja în inima fiului risipitor care și‑a venit în sine». Trebuie să ne gândim că pasajul biblic ne vizează pe fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, sau de rosturile vieții. Într‑un fel sau altul, fiecare dintre noi are părerea că este îndreptățit în cererile sale, că este drept, dar, în același timp, fiecare dintre noi este, într‑un fel sau altul, fiu risipitor. Din acest motiv, să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem fiecare păcatele, să ne spovedim pentru a ne schimba”, a explicat Preasfinția Sa.

La final, ierarhul l‑a felicitat pe părintele Luca Severian pentru activitatea desfășurată în cadrul parohiei giurgiuvene și în semn de apreciere și dragoste i‑a dăruit un frumos veșmânt pentru slujire. De asemenea, bisericii parohiale i‑au fost oferite icoane cu chipul celor 16 femei românce cu viață sfântă, menționează site‑ul episcopiagiurgiului.ro. Totodată, credincioșii au primit din partea Preasfințitului Părinte Ambrozie publicații cu folos duhovnicesc și iconițe.