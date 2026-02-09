Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Moment aniversar pentru Episcopul Giurgiului

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 09 Feb 2026

În Duminica a 34‑a după Rusalii, 8 februarie, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia Pîslari, ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, din comuna Adunații‑Copăceni, județul Giurgiu. Această zi a fost specială, întrucât s‑au împlinit 20 de ani de la întronizarea Preasfinției Sale ca Episcop al Giurgiului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica Parohiei Pîslari de Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, dintre care îl amintim pe părintele paroh Luca Severian, consilier eparhial și profesor la Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat înțelesurile teologice ale celei de‑a doua duminici din perioada Triodului: „Sfântul Vasile cel Mare spune: «Tatăl a ieșit în întâmpinarea fiului risipitor care și‑a venit în sine și s‑a întors la tatăl său». Ce înseamnă că a ieșit în întâmpinarea lui? Tot Arhiepiscopul Cezareei Capadociei spune că îl aștepta, a alergat în întâmpinarea lui, îmbrățișându‑l, iar prin «o îmbrățișare caldă a curățit ceea ce pocăința curățise deja în inima fiului risipitor care și‑a venit în sine». Trebuie să ne gândim că pasajul biblic ne vizează pe fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, sau de rosturile vieții. Într‑un fel sau altul, fiecare dintre noi are părerea că este îndreptățit în cererile sale, că este drept, dar, în același timp, fiecare dintre noi este, într‑un fel sau altul, fiu risipitor. Din acest motiv, să cerem de la Dumnezeu discernământ, ca să ne recunoaștem fiecare păcatele, să ne spovedim pentru a ne schimba”, a explicat Preasfinția Sa.

La final, ierarhul l‑a felicitat pe părintele Luca Severian pentru activitatea desfășurată în cadrul parohiei giurgiuvene și în semn de apreciere și dragoste i‑a dăruit un frumos veșmânt pentru slujire. De asemenea, bisericii parohiale i‑au fost oferite icoane cu chipul celor 16 femei românce cu viață sfântă, menționează site‑ul episcopiagiurgiului.ro. Totodată, credincioșii au primit din partea Preasfințitului Părinte Ambrozie publicații cu folos duhovnicesc și iconițe.

 

