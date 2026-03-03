Prima zi a primăverii, 1 martie, a fost marcată și la Parohia „Buna Vestire”-Giulești din București cu bucurie și emoție, datorită copiilor care au pregătit o surpriză specială pentru femeile din
Moment de rugăciune şi bucurie la Miercurea Ciuc
În prima duminică a Postului Mare, când Biserica prăznuiește biruința dreptei credințe, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei i‑a împărtășit pe credincioșii care s‑au pregătit prin post, spovedanie și rugăciune pentru a‑L primi pe Hristos în inimile lor. Pr. Teodor Eugen Bijec, vicar‑administrativ al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, a lecturat Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, adresată clerului și credincioșilor din întreaga țară. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale.