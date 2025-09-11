Marți, 9 septembrie 2025, de sărbătoarea Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, catedrala din Vaslui și‑a sărbătorit cel de‑al doilea hram. Delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie a
Moment festiv la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Brașov
La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Dumitru Stăniloae” din Brașov, festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc marți, 9 septembrie. Profesorii și elevii seminariști, părinți și autorități locale au participat la slujba de Te Deum, săvârşită la începutul anului şcolar de un sobor de preoţi.
Pr. Ion Manea, protopop de Bran‑Zărnești, profesor la seminar, a dat citire mesajului de binecuvântare transmis profesorilor şi elevilor la începutul noului an școlar de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de către pr. lector dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, delegatul ierarhului la acest eveniment.
Pr. director dr. Ionuț‑Marcel Pop le‑a transmis urări elevilor, profesorilor şi părinților, iar în continuare au fost binecuvântate sălile de curs şi capela seminarului. Pentru acest an școlar capela a fost extinsă, s‑au amenajat săli de clasă noi şi a fost achiziționat mobilier școlar nou.