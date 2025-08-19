Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi lucrări desfășurate în Episcopia Daciei Felix din Serbia

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 19 August 2025

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a mers pe șantierul Centrului eparhial din orașul Vârșeț, Serbia, luni, 18 august, pentru a susține o ședință de lucru în vederea înălțării unui Paraclis episcopal din cadrul Centrului eparhial. Noul lăcaș de cult va purta hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”. Tot cu prilejul acestei sarcini pastorale, Preasfinția Sa a vizitat și șantierul Centrului social-pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Vârșeț. Acest proiect este menit să sprijine atât activitățile social‑filantropice, cât și pe cele educaționale și pastorale desfășurate în Episcopia Daciei Felix. Ambele lucrări au misiunea de a întări atât viața bisericească, socială, cât și pe cea culturală pentru toți românii ortodocși aflați în Serbia. Totodată, prin cele două lucrări se va oferi și un cadru adecvat slujirii clericale, așa cum menționează site‑ul eparhial episcopiadacieifelix.ro.

Episcopia Daciei Felix face apel la bunătatea tuturor credincioșilor care doresc să sprijine aceste lucrări, atât la Paraclisul episcopal din cadrul Centrului eparhial, cât și la Centrul social-pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Vârșeț. Donațiile se pot realiza în conturile: IBAN: RO41RNCB0075004895030422 - RON; IBAN: RO14RNCB0075004895030423 - EURO; IBAN: RS35340000001012076202 - RSD.

 

