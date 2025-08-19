Noi lucrări desfășurate în Episcopia Daciei Felix din Serbia

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a mers pe șantierul Centrului eparhial din orașul Vârșeț, Serbia, luni, 18 august, pentru a susține o ședință de lucru în vederea înălțării unui Paraclis episcopal din cadrul Centrului eparhial. Noul lăcaș de cult va purta hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”. Tot cu prilejul acestei sarcini pastorale, Preasfinția Sa a vizitat și șantierul Centrului social-pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Vârșeț. Acest proiect este menit să sprijine atât activitățile social‑filantropice, cât și pe cele educaționale și pastorale desfășurate în Episcopia Daciei Felix. Ambele lucrări au misiunea de a întări atât viața bisericească, socială, cât și pe cea culturală pentru toți românii ortodocși aflați în Serbia. Totodată, prin cele două lucrări se va oferi și un cadru adecvat slujirii clericale, așa cum menționează site‑ul eparhial episcopiadacieifelix.ro.

Episcopia Daciei Felix face apel la bunătatea tuturor credincioșilor care doresc să sprijine aceste lucrări, atât la Paraclisul episcopal din cadrul Centrului eparhial, cât și la Centrul social-pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Vârșeț. Donațiile se pot realiza în conturile: IBAN: RO41RNCB0075004895030422 - RON; IBAN: RO14RNCB0075004895030423 - EURO; IBAN: RS35340000001012076202 - RSD.