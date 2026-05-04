O nouă biserică închinată Sfântului Luca al Crimeei și icoanei Maicii Domnului „Axion Estin” pentru credincioșii din Iași

Data: 04 Mai 2026

Duminică după-amiază, 3 mai, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a așezat piatra de temelie pentru viitorul sfânt lăcaș al Parohiei Galata III din municipiul Iași. Totodată, ierarhul a binecuvântat și clopotul.

După punerea pietrei de temelie şi fixarea Sfintei Cruci în locul unde se va ridica Sfânta Masă, credincioşii au turnat fiecare ciment și piatră, iar apoi au sărutat Sfânta Evanghelie şi au fost binecuvântaţi cu apă sfințită.

În predica sa de la finalul momentului, Preasfinția Sa le-a transmis ieșenilor că aceștia nu sunt singuri în această lucrare de zidire, ci împreună lucrători cu Domnul, care pune astfel început bun:

„Sfântul Evanghelist Matei ne spune, în capitolul 16, că atunci când se pregătea să meargă la pătimire, Domnul îi întreabă pe ucenici: «Cine zic oamenii că sunt Eu?» «Unii spun că ești Ieremia, alții Sfântul Ioan Botezătorul, alții unul dintre proroci. Şi le-a zis Domnul: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?», și aș continua cuvântul: «Voi, care ați văzut mâinile Mele, învierea lui Lazăr, care ați văzut învierea fiului văduvei din Nain, cine spuneți că sunt Eu?» Iar Petru răspunde: «Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu», Hristos cel mult așteptat, Hristos cel așteptat de femeia samarineancă, ce s-a cutremurat când L-a recunoscut ca fiind Mesia, Hristos cel așteptat de oameni, de la Adam, cu durere și cu dorința de a vedea fie și spatele, fie și umbra Domnului, precum marii proroci au avut în descoperire pe Muntele Sinai sau pe Muntele Carmel. Iar atunci Domnul Hristos spune: «Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta», nu vreo socoteală omenească sau vreo carte deosebită pe care ai citit-o, «ci Tatăl Meu, Cel din ceruri», și adaugă: «Iar tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea». Punerea pietrei de temelie a bisericii, fie ea din lemn sau din piatră, punerea temeliei vestește credința care îi unește pe toți. În această slujbă am stropit cu agheasmă tot perimetrul viitorului lăcaș, este o sfințire care pregătește pentru locul pentru deplinătatea rugăciunii, pentru a curăța acest loc și a-l consacra, precum un viitor botez al acestui loc, pentru venirea Duhului Sfânt în această slujbă, pentru începerea lucrărilor acestui lăcaș. Prin sfințirea care se face prin stropirea cu agheasmă, Domnul împărtășește putere tuturor celor care au pornit cu credință la acest demers. Am sfințit acest loc și m-am bucurat să văd că tot acest perimetru a fost înconjurat de dumneavoastră, iubiți credincioși, ca niște ziduri care tocmai s-au înălțat”.

La final, părintele paroh Ionuț Emanuel Lehaci a adresat un cuvânt de recunoștință tuturor celor care s-au ostenit și vor lucra la înălțarea bisericii, mulțumind totodată ierarhului pentru prezență și binecuvântare:

„Astăzi s-a pus început lucrării de zidire a sfântului lăcaș, spre slava lui Dumnezeu, sub ocrotirea Sfântului Ierarh Luca și a cinstirii Icoanei Maicii Domnului «Axion Estin». Sfântul Ierarh Luca a arătat o evlavie deosebită pentru cinstirea Maicii Domnului, el însuși medic chirurg fiind, nu opera niciodată fără icoana ei în sala de operații. După cum sfântul mărturisește, el a simțit mereu puterea Maicii Domnului, care l-a întărit și apărat mereu. Acum aproape 20 de ani, când am preluat Parohia Balciu din Miroslava, am găsit o bisericuță aflată în construcție, iar după doar 4 ani, am reușit să o finalizăm și să o sfințim. Mărturisesc faptul că m-am gândit atunci, văzând șantierul de acolo, că dacă voi fi numit vreodată la o altă parohie, să nu mai încep alt șantier. Domnul, însă, a avut un alt plan, din care acum faceți parte și fiecare dintre dumneavoastră. La această slujbă am trăit bucuria de a fi împreună, ca parohie, oameni foarte diferiți, dar o singură inimă, a dumneavoastră, în rugăciune”.

Noul lăcaș de rugăciune este situat în cartierul Galata, pe stradela Iftimie Bârleanu. Cei care doresc să sprijine lucrările, pot contribui prin donații în următorul cont:

Titular: Parohia Galata III

IBAN (RON): RO35 RNCB 0175 1634 4443 0001

Bancă: BCR (Banca Comercială Română)