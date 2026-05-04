Liturghie arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În Duminica a 4-a după Paști (a Vindecării slăbănogului de la Vitezda), 3 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul eparhial, slujitori ai catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”, în frunte cu exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhim. Dumitru Cobzaru, și decanul facultății, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Îndelungă răbdare plină de optimism", cu privire la minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda.

Ierarhul l-a oferit drept pildă de îndelungă răbdare și nădejde statornică pe slăbănogul din Evanghelie, care, după ce a stat timp de 38 de ani la marginea scăldătorii Vitezda fără să-și piardă speranța, a primit din partea Domnului nostru Iisus Hristos atât vindecare trupească, cât și sufletească. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a oferit și alte exemple de oameni care au purtat cu răbdare boala, iar Dumnezeu le-a adus tămăduire și alinare.

„Minunea aceasta ne încredințează că Doctorul sufletelor și al trupurilor este Domnul nostru Iisus Hristos. Slăbănogul de la Vitezda a așteptat 38 de ani, însă nu și-a pierdut nădejdea; a rămas optimist, iar Domnul Hristos l-a vindecat”, a subliniat ierarhul.

În încheiere, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat că „Domnul Iisus Hristos este Doctorul Cel mare, Care l-a tămăduit pe slăbănogul de la Vitezda și Care mereu îi tămăduiește pe cei ce se apropie de El cu multă credință”.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

Binecuvântare la Ardan, Bistriţa-Năsăud

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a sfinţit, sâmbătă, 2 mai, capela mortuară din Ardan, județul Bistrița-Năsăud. Capela a fost edificată în proximitatea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate, cu sprijinul Primăriei Comunei Șieu, de care aparține administrativ-teritorial localitatea Ardan. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol - arhid. Claudiu Grama, protopopul de Bistrița - pr. Ioan Marius Pintican, pr. paroh Ion Viorel Gotea, precum și alți preoți invitați.

La fina, ierarhul i-a felicitat pe cei implicaţi în viața și activitățile comunității parohiale şi l-a hirotesit sachelar pe preotul paroh Ion Viorel Gotea. Autorităţile locale şi Consiliul parohial al Parohiei Ardan au primit distincţii.