Slujire arhierească la Catedrala Episcopală din Oradea

Slujire arhierească la Catedrala Episcopală din Oradea

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 25 Mai 2026

La Înălțarea Domnului, când are loc și cinstirea solemnă a eroilor neamului, joi, 21 mai, au fost poemniţi şi Sfinţii Constantin și Elena. În cadrul Dumnezeieștii Liturghii săvârșite cu prilejul acestei alese prăznuiri la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului”, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc, în centrul căruia s-a aflat taina Înălțării Domnului la cer, înțeleasă ca întoarcere a Fiului lui Dumnezeu în slava Tatălui - de unde, ca Dumnezeu, n-a lipsit nicicând -, împreună cu firea omenească asumată pe deplin, răscumpărată și îndumnezeită.

Ierarhul a arătat că Biserica nu prăznuiește o despărțire și nici o retragere a Fiului lui Dumnezeu din lume, ci împlinirea iconomiei mântuirii și începutul unei prezențe înnoite, tainice și necontenite a lui Hristos în viața omului și în viața Bisericii: „Înălțarea Domnului Hristos întru slavă este binecuvântarea pe care Mântuitorul o lasă nu doar ucenicilor Săi, ci Bisericii, iar prin Biserică o lasă lumii întregi!”

Atât la ectenia pentru cei adormiți din cadrul Sfintei Liturghii, cât și după încheierea slujbei, la parastasul îndătinat, au fost înălțate rugăciuni pentru eroii, ostașii și luptătorii români.

În ajunul acestei sărbători, Preasfințitul Părinte Sofronie a săvârșit, la Catedrala Episcopală, slujba sfințirii noilor antimise care urmează să fie oferite slujitorilor sfintelor altare din întreaga Episcopie a Oradiei, cu prilejul conferinței preoțești de primăvară, desfășurată la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului”. 

 

