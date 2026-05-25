Liturghie arhierească la Sibiu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Duminica a 7-a după Paşti în Biserica „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Nicolae” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia din această duminică.

În soborul slujitor s-au aflat eclesiarhul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu, protos. Calist Magyar, slujitorii Bisericii „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Nicolae”, pr. drd. Marius Fărcaş, pr. Nicolae Bobeş şi pr. Cristinel Husarciuc, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioşii lăcaşului de cult aflat în cartierul sibian Hipodrom au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească şi au ascultat cuvântul de învăţătură al ierarhului, în care a tâlcuit Evanghelia din această duminică, a Sfinților Părinţi de la Sinodul I Ecumenic.

„Evanghelia Duminicii a 7-a după Paşti cuprinde Rugăciunea arhierească a lui Hristos adresată Tatălui ceresc şi constituie propria mărturisire a Fiului despre dumnezeirea Sa şi despre unitatea Sa cu Dumnezeu-Tatăl. Această amplă descoperire ne este necesară întăririi noastre în credinţă şi ne pregăteşte pentru praznicul ce urmează, al Pogorârii Duhului Sfânt. Duminica aceasta face legătura între cele două praznice, Înălţarea la cer a Mântuitorului şi Pogorârea Sfântului Duh. În această rugăciune a Mântuitorului Iisus Hristos, numită Rugăciunea arhierească, pentru că a fost Arhiereul arhiereilor, El a mulţumit lui Dumnezeu-Tatăl pentru că a rânduit să se împlinească tot ce a fost rânduit în misiunea Sa. Mântuitorul înalţă către Tatăl ceresc o întreită rugăciune: mai întâi pentru Sine Însuşi, ca să fie consacrat pentru jertfă, apoi pentru ucenicii Săi care vor rămâne în lume pentru continuarea misiunii lor, dar şi pentru toţi credincioşii care vor asculta cuvintele lor. Rugăciunea Arhierească adresată de Mântuitorul Hristos Tatălui ceresc este model pentru cinstirea supremă pe care o aduce Biserica lui Dumnezeu. Biserica este o şcoală a rugăciunii, unde credincioşii învaţă că lui Dumnezeu I se cuvine un cult absolut, de adorare, Maicii Preacurate îi aducem un cult de preacinstire, fiind mai cinstită decât îngerii, iar sfinţilor le aducem un cult de cinstire”, a subliniat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a primit din partea celor trei comunităţi parohiale arondate lăcaşului de cult o bederniță cu icoana Sfântului Ierarh Nicolae. Preoţii bisericii au adresat mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru binecuvântarea adusă în comunitatea credincioşilor lăcaşului de cult.