Comemorarea rapsodului bănățean Achim Nica

Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin și Primăria Comunei Obreja, a organizat și în acest an, la 14 ani de la trecerea în veșnicie a rapsodului bănățean Achim Nica, Festivalul-concurs național „Achim Nica”.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat vineri, 22 mai, o slujbă de pomenire pentru marele doinitor la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Obreja, județul Caraș-Severin. În continuare, participanții au pornit în alai de la biserică la casa unde a locuit Achim Nica.

„Achim Nica L-a iubit pe Dumnezeu cu toată ființa lui, a iubit Biserica, «Mireasa lui Hristos» și a cântat în strana strămoșească. De asemenea, el și-a iubit familia și a încercat ca în toată viața lui să împlinească poruncile divine și să trăiască în conformitate cu principiile moralei creștine. Achim Nica rămâne un model pentru noi toți, de viețuire și trăire creștinească și românească. A fost un bun creștin, un bun român, un familist convins și un om de omenie. Noi, cei de astăzi, ar fi bine să ne raportăm la viața frumoasă și intensă a maestrului Achim Nica”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian la finalul slujbei.

Au participat la acest eveniment autorități locale, preoți, familia rapsodului Achim Nica, foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare și credincioși din Obreja.

Pe lângă pomenirea de la biserică, evenimentele au cuprins și festivalul concurs și tradiționalul spectacol folcloric, susținut de artiști renumiți, dar și de ansambluri folclorice din județ.

Această manifestare încheie șirul acțiunilor spiritual-culturale prilejuite de hramul Catedralei Episcopale din Caransebeș, numite generic „Zilele credinței și culturii în Episcopia Caransebeșului”, ajunse anul acesta la cea de-a 19-a ediție.