Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Comemorarea rapsodului bănățean Achim Nica

Comemorarea rapsodului bănățean Achim Nica

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 25 Mai 2026

Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin și Primăria Comunei Obreja, a organizat și în acest an, la 14 ani de la trecerea în veșnicie a rapsodului bănățean Achim Nica, Festivalul-concurs național „Achim Nica”.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat vineri, 22 mai, o slujbă de pomenire pentru marele doinitor la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Obreja, județul Caraș-Severin. În continuare, participanții au pornit în alai de la biserică la casa unde a locuit Achim Nica.

„Achim Nica L-a iubit pe Dumnezeu cu toată ființa lui, a iubit Biserica, «Mireasa lui Hristos» și a cântat în strana strămoșească. De asemenea, el și-a iubit familia și a încercat ca în toată viața lui să împlinească poruncile divine și să trăiască în conformitate cu principiile moralei creștine. Achim Nica rămâne un model pentru noi toți, de viețuire și trăire creștinească și românească. A fost un bun creștin, un bun român, un familist convins și un om de omenie. Noi, cei de astăzi, ar fi bine să ne raportăm la viața frumoasă și intensă a maestrului Achim Nica”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian la finalul slujbei.

Au participat la acest eveniment autorități locale, preoți, familia rapsodului Achim Nica, foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare și credincioși din Obreja.

Pe lângă pomenirea de la biserică, evenimentele au cuprins și festivalul concurs și tradiționalul spectacol folcloric, susținut de artiști renumiți, dar și de ansambluri folclorice din județ.

Această manifestare încheie șirul acțiunilor spiritual-culturale prilejuite de hramul Catedralei Episcopale din Caransebeș, numite generic „Zilele credinței și culturii în Episcopia Caransebeșului”, ajunse anul acesta la cea de-a 19-a ediție.

 

Citeşte mai multe despre:   comemorare  -   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Liturghie arhierească la Sibiu Știri
    Liturghie arhierească la Sibiu

    Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Duminica a 7-a după Paşti în Biserica „Înălţarea Domnului” şi „Sfântul

    25 Mai, 2026
TOP 6 Știri