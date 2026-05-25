Slujire arhierească la catedrala din Târgoviște

Slujire arhierească la catedrala din Târgoviște

Data: 25 Mai 2026

În Duminica a 7‑a după Paști, 24 mai, închinată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezența a numeroși credincioși, în Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. Din sobor a făcut parte și pr. prof. univ. dr. Marian Vâlciu, prorector al Universității „Valahia” din Târgoviște.

Cu acest prilej, Înaltpreasfintia Sa l-a hirotonit întru preot pe diaconul George Vlăduț Lăzărescu, absolvent de licență și master al Facultății de Teologie și Științele Educației din Târgoviște, pe seama Parohiei Valea Lungă - Cricov, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.

Ierarhul a arătat în cuvântul de învățătură că această duminică reprezintă o adevărată punte între sărbătoarea Înălțării Domnului și cea a Cincizecimii și a subliniat necesitatea de a păstra, a trăi și a mărturisi cu fidelitate dreapta credință, mai ales înaintea noilor generații, ca dovadă de credință și loialitate față de Domnul, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

