Sfințirea paraclisului din localitatea Scornicești

Data: 25 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, a săvârșit duminică, 24 mai, Sfânta Liturghie în Parohia Negreni I, localitatea Scornicești, județul Olt, păstorită din anul 1988 de preotul Marian Mazilu, informează episcopiaslatinei.ro. Cu prilejul acestei slujiri, ierarhul a târnosit paraclisul parohiei. Preotul paroh a primit de la ierarh „Crucea Oltului”, iar ctitorii și binefăcătorii au primit distincții.  În anul 2025, preotul paroh Marian Mazilu a început construcția unui paraclis închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în vecinătatea bisericii, pe terenul donat de Mircea Topală. În formă de navă, din cărămidă, având dimensiunile de 11,50 m lungime, 5 m lățime și 9,50 m înălțime, acesta va servi drept lăcaș de slujire pe timp de iarnă și capelă mortuară în restul timpului. Părintele paroh l‑a înzestrat cu catapeteasmă sculptată în lemn de stejar și icoane, policandre aurite din bronz, obiecte de cult, l‑a dotat cu sistem centralizat de termoficare, sistem de amplificare audio și l‑a pictat în întregime. La exterior, a refăcut gardul de la intrare, din șipci metalice, și a pavat zona din jurul paraclisului.

 

