Lansarea lucrării „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 25 Mai 2026

În Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va avea loc miercuri, 27 mai, de la ora 18:00, lansarea volumului „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”, lucrare apărută la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, scrisă de părintele prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig‑Maximilians din München, Germania. Cartea aduce în atenție o temă centrală a vieții liturgice și duhovnicești a Bisericii, explorând modul în care credincioșii se împărtășesc de lucrarea Duhului Sfânt în cadrul Sfintei Liturghii, ca izvor al vieții în Hristos și al comuniunii eclesiale.

Evenimentul va fi deschis și prezentat de către părintele lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, și de părintele prof. dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, care vor evidenția importanța teologică și pastorală a volumului, precum și contribuția autorului la dialogul academic internațional în domeniul teologiei ortodoxe.

Lansarea se înscrie în seria manifestărilor științifice și culturale dedicate promovării teologiei liturgice și a reflecției contemporane asupra vieții Bisericii, oferind un prilej de întâlnire între mediul universitar teologic și publicul interesat de aprofundarea spiritualității ortodoxe. La finalul evenimentului va avea loc o sesiune de întrebări și discuții cu autorul volumului.

 

