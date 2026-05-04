Binecuvântare arhierească pentru comunitatea oraşului Cisnădie

Comunitatea de credincioşi din oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu, a primit binecuvântare arhierească în Duminica a 4-a după Paști. Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Sfânta Treime” din Cisnădie şi a rostit un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit Evanghelia din această duminică.

În soborul slujitor s-au aflat preoţii de la bisericile oraşului Cisnădie, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theofania” din Sibiu, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioşii din Cisnădie au participat în număr mare la Sfânta Liturgie arhierească, iar la final au avut posibilitatea să asculte cuvântul de învăţătură al ierarhului, care a explicat învăţăturile pe care ni le transmite textul Evangheliei care relatează minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda.

„Mântuitorul Hristos a mers acolo unde erau adunați atâția bolnavi şi l-a ales pe cel care de 38 de ani suferea. (...) Mântuitorul, fiind Doctorul sufletelor și al trupurilor, a ales dintre cei bolnavi pe cel care a avut ceva în plus față de ceilalți. Ceilalți aveau ajutoare, aveau membri ai familiei, aveau prieteni care îi ajutau și îi aruncau în scăldătoare. Acesta era singur, înconjurat de o mulțime de oameni indiferenți față de suferința lui. De aceea Mântuitorul l-a întrebat: «Vrei să te faci sănătos?» şi, după răspunsul slăbănogului, El a rostit sentința de tămăduire: «Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta!» Și îndată s-a tămăduit, s-a ridicat și a plecat. Unde a plecat? N-a plecat la casa lui, ci a plecat la casa Domnului ca să-I mulțumească, pentru că pe lângă virtutea răbdării, pe lângă suferința aceasta pe care a dus-o el și o suporta cu resemnare, a considerat că Dumnezeu i-a rânduit lui vindecarea. De aceea s-a îndreptat spre templu: s-a dus să-I mulțumească lui Dumnezeu că a fost învrednicit ca să înceteze suferința lui de 38 de ani”, a subliniat ierarhul.

Pr. dr. Nicuşor Sorin Mustaţă i-a mulțumit ierarhului pentru pentru binecuvântarea adusă comunității de credincioşi din Cisnădie şi i-a oferit în dar o icoană a Sfintei Treimi şi un buchet de flori.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a oferit Distincția „Dimitrie Cunțan” pentru cântăreți bisericești membrilor Grupului vocal „Theofania”. Ierarhul şi soborul slujitor au săvârşit în încheiere o slujbă de pomenire la mormintele preoţilor ctitori ai sfântului lăcaș de închinare din Cisnădie.